Этап Кубка мира по фристайл-акробатике в Китае: результаты казахстанцев
В Чжанцзякоу (Китай) завершился этап Кубка мира по фристайл-акробатике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Команда Казахстана выступила во всех дисциплинах, показав следующие результаты:
Мужчины
- Шерзод Хаширбаев - 20 место;
- Уланбакир Умурзаков - 23 место;
- Роман Иванов - 25 место;
- Динмухамед Райымкулов - 26 место;
- Асылхан Асан - 29 место.
Женщины
- Ардана Маханова - 25 место.
В соревнованиях среди смешанных команд Казахстан финишировал на десятом месте.