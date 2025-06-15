"Это не просто хулиганский поступок" – глава Минздрава навестила избитых врачей

Здравоохранение
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У медиков – сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы, передает Kazpravda.kz

Фото: фейсбук

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова накануне навестила двух врачей Карагандинской детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента.

Медики получили серьезные травмы — сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. Сейчас они находятся в отделении экстренной нейрохирургии областной больницы, им оказывается вся необходимая помощь.

"Это не просто хулиганский поступок — это вопиющий акт насилия в отношении тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Подобные проявления агрессии — недопустимы и требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и порицания общества. Мы уже сделали ряд шагов в части усиления мер защиты наших медработников, но судя по таким инцидентам, их недостаточно. Нами инициировано ужесточение уголовной ответственности за проявление агрессии в отношении врачей, внедрена видеофиксация в больницах, поликлиниках, на выездах бригад скорой помощи", - отметила министр.

Она напомнила, что на днях Президент страны, обращаясь к медикам, подчеркнул исключительную роль медработников в плане обеспечения их безопасности и статуса в обществе.

"Я, как министр здравоохранения буду всегда стоять на защите прав медицинских работников и добиваться не только справедливого наказания для обидчиков, но и системных мер для обеспечения безопасности врачей при исполнении служебного долга. Поэтому призываю всех, это касается всех сторон, вести цивилизованный диалог, не переступая черту нормальных человеческих и этических норм", - подчеркнула Альназарова.

#Караганда #скорая помощь #Акмарал Альназарова #избитые врачи

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