У медиков – сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы, передает Kazpravda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова накануне навестила двух врачей Карагандинской детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента.
Медики получили серьезные травмы — сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. Сейчас они находятся в отделении экстренной нейрохирургии областной больницы, им оказывается вся необходимая помощь.
"Это не просто хулиганский поступок — это вопиющий акт насилия в отношении тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Подобные проявления агрессии — недопустимы и требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и порицания общества. Мы уже сделали ряд шагов в части усиления мер защиты наших медработников, но судя по таким инцидентам, их недостаточно. Нами инициировано ужесточение уголовной ответственности за проявление агрессии в отношении врачей, внедрена видеофиксация в больницах, поликлиниках, на выездах бригад скорой помощи", - отметила министр.
Она напомнила, что на днях Президент страны, обращаясь к медикам, подчеркнул исключительную роль медработников в плане обеспечения их безопасности и статуса в обществе.
"Я, как министр здравоохранения буду всегда стоять на защите прав медицинских работников и добиваться не только справедливого наказания для обидчиков, но и системных мер для обеспечения безопасности врачей при исполнении служебного долга. Поэтому призываю всех, это касается всех сторон, вести цивилизованный диалог, не переступая черту нормальных человеческих и этических норм", - подчеркнула Альназарова.