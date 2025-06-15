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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова накануне навестила двух врачей Карагандинской детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента.

Медики получили серьезные травмы — сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. Сейчас они находятся в отделении экстренной нейрохирургии областной больницы, им оказывается вся необходимая помощь.

"Это не просто хулиганский поступок — это вопиющий акт насилия в отношении тех, кто посвятил свою жизнь спасению других. Подобные проявления агрессии — недопустимы и требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и порицания общества. Мы уже сделали ряд шагов в части усиления мер защиты наших медработников, но судя по таким инцидентам, их недостаточно. Нами инициировано ужесточение уголовной ответственности за проявление агрессии в отношении врачей, внедрена видеофиксация в больницах, поликлиниках, на выездах бригад скорой помощи", - отметила министр.

Она напомнила, что на днях Президент страны, обращаясь к медикам, подчеркнул исключительную роль медработников в плане обеспечения их безопасности и статуса в обществе.