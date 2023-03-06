"Это очень удобно" – казахстанцы о Цифровой карте семьи

Общество, Технологии
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У граждан страны появилась возможность, не выходя из дома, оформлять 9 видов пособий и социальных выплат.

Фото: Kazpravda.kz

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) с 1 января более 43 тыс. человек получили SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 5,3 тыс. человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

Например, получив автоматическое уведомление, жительница столицы Алтынкыз Елеу оформила соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком.

«Конечно, я понимала, что мне полагается такая выплата. Думала, надо идти куда-то, писать заявление. Но потом мне пришло сообщение, я ответила на него, выбрав удобный для себя банк, и в течение месяца деньги уже были на моем счете. Это очень удобно», – поделилась казахстанка.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денег на банковский счет получателя.

В Минтруда отметили, что в целях исключения риска мошенничества необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный, добавили в пресс-службе.

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