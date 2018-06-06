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Это звонкое имя – Пушкин!
Наталья Курпякова
Творения великого русского поэта – важная часть духовного наследия казахстанцев. Творчество Пушкина изучают в школах и вузах, а его сказки известны маленьким читателям с самого раннего детства. Многие произведения Александра Сергеевича переведены на казахский язык, положены на музыку. Успешно развивается казахстанская пушкинистика. В первые летние дни поэтические вечера, книжные выставки, концерты, конференции проходят в библиотеках, театрах, университетах республики.