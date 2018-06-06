Статьи
​Это звонкое имя – Пушкин!
Наталья Курпякова

Творения великого русского поэта – важная часть духовного наследия казахстанцев. Творчест­во Пушкина изучают в школах и вузах, а его сказки известны маленьким читателям с самого раннего детства. Многие произведения Александ­ра Сергеевича переведены на казахский язык, положены на музыку. Успешно развивается казахстанская пушкинистика. В первые летние дни поэтические вечера, книжные выставки, концерты, конференции проходят в библиотеках, театрах, университетах республики.

В Астане к памятнику поэту с цветами непременно приходят студенты столичных вузов, представители государственных и общественных организаций, творческая интеллигенция, горожане. Перед собравшимися выступают известные отечест­венные поэты, переводчики, ученые, а у «свободного мик­рофона» все желающие могут прочесть свои любимые пушкинские строки.

Поклонников поэзии Пушкина собрал в театре Astana Opera концерт «Романтика оперы и романса». Ведущая концерта, музыковед Сауле Маулетова привела интересные данные: более тысячи (!) композиторов, включая современников поэта, обращались к его творчеству. По произведениям Пушкина создано более 20 опер и 10 балетов, около 500 сочинений – проза, поэзия, драма – легли в основу свыше 3 тыс. музыкальных произведений. Оперы, балеты, хоры, оратории и кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2 000 романсов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам составляют наследие музыкальной пушкинианы.

Многочисленных любителей жанра романса порадовали известные камерно-вокальные сочинения «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Адель» М. Глинки, «Редеет облаков летучая гряда» Н. Римского-Корсакова, «Если жизнь тебя обманет» Р. Глиэра, «Я вас любил» Б. Шереметьева, «Старый муж, грозный муж» А. Верстовского, «Подъезжая под Ижоры» Г. Свиридова, «Фонтану Бахчисарайского дворца» В. Власова… В насыщенную программу концерта вошли арии и дуэты из опер «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Алеко» С. Рахманинова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского. Примечательный факт: повесть «Пиковая дама» Александр Сергеевич писал в течение года, а одноименную оперу Петр Ильич Чайковский создал всего за 41 день. Теперь это произведение – одно из величайших достижений мирового музыкального искусства. Благодарные слушатели аплодировали солис­там Astana Opera: заслуженным деятелям Казахстана Айгуль Ния­зовой, Дине Хамзиной, Нурлану Бекмухамбетову, лауреатам международных конкурсов Болату Есимханову, Зынхару Ахметбеку (скрипка). Аккомпанировала солистам лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.

…Сегодня вспоминают замечательного поэта, имя которого известно в разных уголках планеты. Александр Сергеевич Пушкин и его творения остаются рядом с нами – из века в век, из поколения в поколение.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне: МИД Казахстана опубликовало заявление
Кто везет, на том и едут
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образовательных грантов
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Казахский поэт в тюрьме
Субъекты торговли в регионах "балуются", пользуясь общей ситуацией – Премьер
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Браво, Бибисара!
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с наградой "Лучшая шахматистка Азии"
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля

Читайте также

Статьи
Теплая нить судьбы
Статьи
Фефекты йечи
Статьи
Вечные книги Учителя нации
Статьи
Возрождение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]