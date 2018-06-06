​Это звонкое имя – Пушкин!

Творения великого русского поэта – важная часть духовного наследия казахстанцев. Творчест­во Пушкина изучают в школах и вузах, а его сказки известны маленьким читателям с самого раннего детства. Многие произведения Александ­ра Сергеевича переведены на казахский язык, положены на музыку. Успешно развивается казахстанская пушкинистика. В первые летние дни поэтические вечера, книжные выставки, концерты, конференции проходят в библиотеках, театрах, университетах республики.

В Астане к памятнику поэту с цветами непременно приходят студенты столичных вузов, представители государственных и общественных организаций, творческая интеллигенция, горожане. Перед собравшимися выступают известные отечест­венные поэты, переводчики, ученые, а у «свободного мик­рофона» все желающие могут прочесть свои любимые пушкинские строки.

Поклонников поэзии Пушкина собрал в театре Astana Opera концерт «Романтика оперы и романса». Ведущая концерта, музыковед Сауле Маулетова привела интересные данные: более тысячи (!) композиторов, включая современников поэта, обращались к его творчеству. По произведениям Пушкина создано более 20 опер и 10 балетов, около 500 сочинений – проза, поэзия, драма – легли в основу свыше 3 тыс. музыкальных произведений. Оперы, балеты, хоры, оратории и кантаты, симфонические и камерно-инструментальные произведения, свыше 2 000 романсов, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам составляют наследие музыкальной пушкинианы.

Многочисленных любителей жанра романса порадовали известные камерно-вокальные сочинения «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Адель» М. Глинки, «Редеет облаков летучая гряда» Н. Римского-Корсакова, «Если жизнь тебя обманет» Р. Глиэра, «Я вас любил» Б. Шереметьева, «Старый муж, грозный муж» А. Верстовского, «Подъезжая под Ижоры» Г. Свиридова, «Фонтану Бахчисарайского дворца» В. Власова… В насыщенную программу концерта вошли арии и дуэты из опер «Руслан и Людмила» М. Глинки, «Алеко» С. Рахманинова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского. Примечательный факт: повесть «Пиковая дама» Александр Сергеевич писал в течение года, а одноименную оперу Петр Ильич Чайковский создал всего за 41 день. Теперь это произведение – одно из величайших достижений мирового музыкального искусства. Благодарные слушатели аплодировали солис­там Astana Opera: заслуженным деятелям Казахстана Айгуль Ния­зовой, Дине Хамзиной, Нурлану Бекмухамбетову, лауреатам международных конкурсов Болату Есимханову, Зынхару Ахметбеку (скрипка). Аккомпанировала солистам лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова.

…Сегодня вспоминают замечательного поэта, имя которого известно в разных уголках планеты. Александр Сергеевич Пушкин и его творения остаются рядом с нами – из века в век, из поколения в поколение.