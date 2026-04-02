Здесь важны прикосновения и звуки

Безбарьерная среда
1146
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Библиотека для незрячих и слабовидящих граждан заработала в полную силу

фото автора

В Семее прежняя специализированная библиотека ютилась в скромном арендованном помещении при Обществе слепых. Всего 219 кв. м, которые с трудом вмещали богатый книжный фонд. Большая часть ценнейших изданий, включая книги, отпечатанные шрифтом Брайля, хранилась на сыром чердаке, подвергаясь губительному воздействию влаги. Условия для работы тифлотренеров и учителей шрифта Брайля были крайне стесненные – всего одна маленькая комната. Шесть посадочных мест в читальном зале ограничивали не только количество посетителей, но и возможности проведения тематических встреч и мероприятий.

Сегодня же Библиотека для незрячих и слабовидящих граж­дан предстает в совершенно новом облике. Светлое просторное двухэтажное здание общей площадью 800 кв. м, возведенное за девять месяцев, поражает своей функциональностью и продуманным дизайном. Стоимость проекта – 410 млн тенге, которые выделил корпоративный благотворительный фонд Samruk-Kazyna Trust. Участок под строи­тельство дал городской акимат.

Над обликом здания работал столичный архитектор Иван Барис, черпающий вдохновение в градостроительстве Средиземноморья. Его проект гармонично соединил испанскую концепцию «чистоты пространства» – сlaro – с суровыми реалиями резко континентального семейского климата.

– Одно из любимых слов испанцев – сlaro – означает «чис­тое, прозрачное», – рассказал Иван Барис. – Этот европейский подход важен для инклюзивных пространств. Людям с проблемами зрения должно быть удобно двигаться на уровне ощущений. Данный принцип и был заложен в концепцию.

Архитектор учел все особенности городской среды Семея, сохранив часть деревьев и органично вписав здание в частный сектор. Невысокая этажность, использование кирпича и прос­тые формы стали отправной точкой для замысла. Отметим, что здание ориентировано на юг, чтобы обеспечить максимальное проникновение естественного света и сохранение тепла.

– Основная идея была построить небольшое компактное здание, где бы поместился книжный фонд. Хотелось, чтобы посетители здесь и читали, и активно общались, – пояснил Иван Барис.

Переезд в новое здание открыл колоссальные возможности для всех категорий посетителей. Биб­лиотека обслуживает 845 читателей, включая 189 незрячих и 86 слабовидящих. Теперь здесь есть коворкинг-зал, кабинет тифлологии для обучения работе с гаджетами, а также кабинет Брайля, где проходят занятия по чтению, письму и ориентированию.

– В нашем штате работают два незрячих и один слабовидящий сотрудник, – отмечает директор спецбиблиотеки Гульнара Гафиатуллина. – Они сами прочувствовали удобство нового здания. Тактильные элементы и ограничители помогают ориентироваться и им, и читателям.

Новые стеллажи вместили весь книжный фонд, насчитывающий 42 тыс. экземпляров. Это книги рельефно-точечного шрифта, классические издания, аудиокниги на различных носителях.

– Весь фонд, который хранился на чердаке старого здания и был в бедственном состоянии, теперь – на стеллажах. Все открыто, есть вентиляция, хорошее освещение. В здании играет спокойная музыка, – с гордостью показывает директор.

Техническое оснащение биб­лиотеки вышло на новый уровень. Сотрудники, помимо традиционной работы с книгой, учат обращаться с гаджетами и смартфонами, адаптируя прог­раммы под индивидуальные запросы каждого.

– Нам подарили специализированное оборудование и программное обеспечение, – отмечает тифлоинструктор Советкан Аюпов. – Мы сейчас выпускаем книги по Брайлю самостоятельно. Маленьким тиражом, но все же... Сами пишем, редактируем, корректируем и выпускаем. С помощью специальной программы делаем текстонабор, конвертируем в Брайль и печатаем на специальном принтере.

Новая библиотека – это не только уютное место для чтения, но и пространство для общения и проведения мероприятий.

– Вся литература для зрячих посетителей – в открытом дос­тупе. Каждый читатель – желанный гость, – подчеркнула Гульнара Гафиатуллина.

Ожидания сотрудников – обслуживать до 15 тыс. человек ежегодно. Библиотека планирует активно развивать традиционные направления работы, проводить конкурсы, викторины, приглашать известных людей, писателей.

Этот знаковый социальный проект – яркий пример того, как финансовая поддержка, современные архитектурные и технологические решения могут преобразить жизнь людей с ограниченными возможностями, делая все общество более инклюзивным и гуманным.

#Семей #инклюзия #библиотека для незрячих

