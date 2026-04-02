Из «заброшки» в экспортеры

Рабочие башни элеватора у откормочного комплекса села Янайкино видны издалека. Выгодное расположение этого населенного пункта, административно относящегося к району Байтерек (всего в часе езды от областного центра), стало одним из решающих факторов создания здесь в 2010 году при поддержке государства крупного агропромышленного объединения – откорм­площадки на 8 600 голов КРС, а также мясоперерабатывающего комбината.

Предприятие призвано было стать одним из флагманов сельской экономики ЗКО. Правда, долгие годы комплекс больше простаи­вал – как-то не везло ему с инвесторами. В 2018 году животноводческое предприя­тие выразили намерение выкупить бизнесмены из ТОО «Kazmeat Акжайык». Удалось им это не сразу, а только шесть лет спус­тя. Хотя серьезность планов руководство товарищества продемонстрировало сразу, организовав в регионе аналогичное предприятие с нуля.

Так, осенью 2019-го в селе Талдыапан Казталовского района был запущен специализированный откормочный комплекс мощностью более 5 тыс. голов КРС. Сейчас там на откорме находятся до 3,5 тыс. бычков.

Янайкинский же комплекс перешел компании в 2024-м уже в полном упадке. Приш­лось приводить в порядок все – от труб водоснабжения до холодильного оборудования. Объект восстановили, увеличив откормочные мощности до 15 тыс. голов. Осенью минувшего года здесь на откорме находилось 12 тыс. голов молодняка, сегодня – около 6 тыс. Как объясняют в компании, такова специфика производства. К августу загоны опустеют, а в сентябре нач­нется новый цикл массового приема бычков.

– Мы используем открытый способ содержания поголовья, – рассказывает руководитель откормочной площадки Сергей Горовой. – Часть из 84 загонов – под навесами. Скот закупаем у местных фермеров, частично в Актюбинской области. В лидерах по сдаче – южные районы Западно-Казах­станской области. Привязку к породности мы не делаем и на возраст пока не смотрим.

Принимаем шести-семимесячных бычков и даже полуторагодовалый молодняк. Преобладают акбасы. В регионе успешно действует программа породного преобразования «Сыбаға», у многих фермеров есть племенные быки. Поэтому с каждым годом качество поголовья улучшается.

Обслуживают площадку для откорма 40 работников: механизаторы, скотники, ветеринары. Для зоотехников рабочий день начинается с семи утра. В это время происходит так называе­мое «считывание» кормушек. Данные по необходимому объему кормов загружаются в специальную программу управления стадом и кормления Dinamica Generale (DTM), после чего они поступают на терминал, установленный в кабине трактора, чтобы механизатор видел: куда и сколько корма раздать.

Этим программным решением, разработанным в Италии для крупных ферм, компания пользуется уже более семи лет. DTM также связана с программой «1С: Бухгалтерия». Таким образом, сразу видно и списание по кормам. В рационе – ячмень, сено, солома. Корма также приобре­таются у местных сельхозформирований. Вода подается в поилки централизованно из скважин через насосную станцию. К слову, пьют бычки теплую воду из поилок с подогревом, которые компания закупила в США.

По ветеринарному регламенту

Закупаемый на откорм скот проходит через базу идентификации сельскохозяйственных животных. При сдаче фермеры предъявляют справку формы Ф1 о том, что скот имеет необходимые прививки. Как отметил директор ветстанции района Байтерек Асет Аубекеров, скот проходит вакцинацию против сибирской язвы, эмкара, ящура, а также диагностику на бруцеллез. В целом ситуация в районе стабильная, природных очагов инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных нет.

После приема, взвешивания и дегельминтизации животные на три недели помещаются в карантинную зону, где проводится первичный осмотр, мониторинг их состояния и хода адаптации к новым условиям содержания. Если есть сомнения в здоровье бычка, у него берут кровь на анализ. Вакцинация против паразитов проводится каждые три месяца.

В среднем период откорма составляет 170–200 дней. Мясоперерабатывающий комплекс ежедневно в состоянии принимать до 80–100 туш, производя порядка 22 тонн мяса. В смену здесь на разделке, обвалке, жиловании мяса, его упаковке трудятся около 50 человек.

Продукция предприятия – полутуши и отдельные мясные части в вакуумной упаковке – поступают на рынки региона, Атырауской области, Астаны, Алматы. На экспорт в Узбекистан и Таджикистан уходит около 20–25% продукции. Есть спрос и на живой скот. Шкуры животных после забоя – высокого качества, так как снимаются механичес­ким путем, без порезов. В засоленном виде они направляются на дальнейшую переработку в Туркестанскую область. Ведутся переговоры и с запущенным в Уральске после трехлетнего простоя кожевенным заводом ТОО «ПОШ Руно».

Захоронение биологических отходов по договору с акиматом компания осуществляла на официальном скотомогильнике сельского округа. Недавно по этому поводу местные жители выступили с претензией к руководству комплекса. На тот случай, если в ходе проверок выяснится, что предприятие больше не может пользоваться скотомогильником, компания уже нашла решение. Теперь мясные отходы забирают зоозащитники ОО «Я хочу жить» для кормления бродячих собак и кошек, находящихся на передержке и лечении.

В стадии подписания находится аналогичный договор с зоопар­ком областного эколого-биологического центра. Кроме того, на производственную площадку уже доставлен инсинератор-крематор, в котором будут сжигаться остатки биологических отходов.

Чтобы сельский округ развивался

Сегодня в хозяйстве заняты 130 человек, в том числе свыше 100 – на комплексе в Янайкино. Из них 68 – местные. Житель села Николай Макуха работает скотником почти два года.

– Я и при прежнем руководстве здесь работал. Сейчас и зарплата вовремя, и оплачиваемые отпус­ка есть. Мы обеспечены транспортом, бесплатными обедами. За счет компании наши дети на Новый год получают подарки, путевки в летние лагеря. Руководство не отказывает в материальной помощи.

По словам учредителя предприятия Кайыржана Наурызгалиева, только за прошлый год компания перечислила в местный бюджет 86 млн тенге налогов.

– Мы специально сменили регион налоговой регистрации, перейдя из Уральска в Янайкино, чтобы налоги поступали в местный бюджет, и сельский округ развивался, – сообщил учредитель.

С того момента, как компания приступила к работе, ее руководство принимает самое активное участие в жизни местного сообщества. К примеру, помогает школе в проведении различных мероприятий, акций.

– ТОО «Kazmeat Акжайык» стало нашим социальным парт­нером, – говорит директор школы им. Талгата Бигельдинова Жасталап Сабиров. – Недавно Кайыржан Махсотович сам предложил идею организации при школе шахматного кружка. Конечно, мы с радостью ее поддержали. Нам закупили шахматные доски, наняли тренера из Уральска. С февраля около 15 учащихся начальных классов занимаются три раза в неделю. Теперь рассматриваем возможность организовать такие занятия для учеников среднего и старшего звена. Желающих много. Ведь шахматы – не только занимательная игра. Она развивает логическое мышление, интеллект, помогает вырабатывать тактику, стратегию.

Школу на селе построили в 1969 году, в 2020-м здание капитально отремонтировали. Спустя год сделали двухэтажную пристройку. При учебном заведении действует мини-центр. Активно работают разнообразные кружки и секции. Увеличивается контингент учащихся.

Сейчас в школе обучаются 180 детей, но через 10–15 лет их число может возрасти до 400, ведь находится много желающих переехать в Янайкино из Актау, Атырау. Большинство связывает эту идею с динамичным развитием местного откормочного комплекса. Такого же мнения придерживается и руководство компании.

– Животноводческое пред­прия­тие растет, нам постоянно требуются новые кадры, но не всех мы можем найти в селе. Конечно, для привлечения специа­листов нужно создать условия, обеспечить их жильем, – рассказывает учредитель компании. – Первый двухквартирный дом мы построи­ли в 2024-м, еще три таких же возвели в прошлом году. Квартиры трехкомнатные, площадью около 80 квадратных метров.

Жилье сдано полностью под ключ: с чистовой отделкой, мебелью, бытовой техникой, посудой и постельными принадлежностями. Даже оплату коммунальных услуг берет на себя компания. Со временем рядом с кварталом новостроек появится детская игровая площадка.

Все квартиры заселены. Сейчас в них с семьями живут зоотехники, управляющие, обвальщики и другие востребованные специалисты. В числе новоселов – семья главного ветврача ТОО Ораза Балтаева. Молодая семья приехала из Актобе. Сынишке пять лет. Жена по профессии дизайнер, в декретном отпуске – семья ждет пополнения. Сам Ораз вырос в городе, но сельская жизнь привлекает молодого мужчину своим размеренным темпом. Свою миссию он видит в развитии отечественной ветеринарии.

– Я работал на большой откормочной площадке в Алге. Здесь вижу перспективу карьерного роста. Руководство поддерживает в начинаниях, дает возможность показать себя, – говорит он.

В планах компании – пост­роить общежитие рядом с комплексом. Сейчас для этого разрабатывается проектно-сметная документация. Есть у руководства ТОО и намерения по освоению новых направлений деятельности, в том числе по формированию кластера.

– До последнего времени мы работали без единого гектара сенокосов – все корма вынуждены были покупать. В конце прошлого года акимат области выделил нам 1 100 га. Сейчас ведем оформление этого земельного участка. Будем его использовать для кормозаготовки. Теперь уже можно обсуждать и планировать строительство собственного комбикормового завода, – сказал Кайыржан Наурызгалиев.

Создание новых рабочих мест, рост поступлений в местный бюджет – все это уже сегодня нашло отражение в облике села Янайкино, сказалось на качестве жизни его жителей.