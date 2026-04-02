Караван возможностей

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Из Петропавловска выехал брендированный автобус проекта Serpin Way 2.0 с командой местного университета.

Фото Kozybayev University

В ходе 23-дневного маршрута участники посетят 14 городов и 16 сел, охватив область Жетысу, Карагандинскую, Алма­тинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Актюбинскую области, встретятся со школьниками, родителями, администрацией городов и районов, чтобы подробно рассказать о поступлении, грантах, условиях обучения, проживании в общежитиях и студенчес­ких организациях. Особое внимание уделяется двудипломным программам с Университетом Аризоны.

Советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев подчеркнул, что проект помогает абитуриентам северных регионов получать полную профориен­тационную информацию и выбирать профессию. «В ходе поездки планируется около 120 мероприятий с охватом более 30 населенных пунктов», – отметил он.

Проект поддерживает республиканскую программу «Серпін», которая за десять лет помогла тысячам молодых казахстанцев получить качественное образование и найти работу в регионах с дефицитом кадров. Караван вернется в Петропавловск 23 апреля. Общий информационный охват аудитории составит более 600 тыс. человек.

#Петропавловск #проекты #Kozybayev University #Serpin Way 2.0

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Намечено построить форелевую ферму
Бархатные реки, шерстяные берега
На страже прав детей
Технологии соединили с этникой

