В ходе 23-дневного маршрута участники посетят 14 городов и 16 сел, охватив область Жетысу, Карагандинскую, Алма­тинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Актюбинскую области, встретятся со школьниками, родителями, администрацией городов и районов, чтобы подробно рассказать о поступлении, грантах, условиях обучения, проживании в общежитиях и студенчес­ких организациях. Особое внимание уделяется двудипломным программам с Университетом Аризоны.

Советник министра науки и высшего образования Руслан Емелбаев подчеркнул, что проект помогает абитуриентам северных регионов получать полную профориен­тационную информацию и выбирать профессию. «В ходе поездки планируется около 120 мероприятий с охватом более 30 населенных пунктов», – отметил он.

Проект поддерживает республиканскую программу «Серпін», которая за десять лет помогла тысячам молодых казахстанцев получить качественное образование и найти работу в регионах с дефицитом кадров. Караван вернется в Петропавловск 23 апреля. Общий информационный охват аудитории составит более 600 тыс. человек.