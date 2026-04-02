ИИ ускоряет доступ к госуслугам

На площадке СЦК
1126
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Министерство труда и социальной защиты населения переходит к более удобной и клиентоориенти­рованной модели обслуживания граждан. Об этом говорят факты: в настоящее время 45 из 49 услуг предос­тавляются в электронном форма­те. По состоянию на 1 марта 2026 года оказано 1,4 млн услуг, из которых 41% (564,6 тыс.) – в электронном виде.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подробнее о цифровизации отрасли рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Бахтияр Жазыкпаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

– В этом году мы ставим амбициозную цель – применение во всех государственных услугах технологий искусственного интеллекта. Это обеспечивает переход к полностью проактивной и интеллектуальной модели оказания услуг, – сообщил представитель ведомства.

По информации министерства, с 2025 года с применением технологий ИИ происходит назначение адресной социальной помощи, регистрация лиц, ищущих работу, и безработных, а также установление инвалидности. В 2026-м планируется расширить использование ИИ на назначение пенсионных выплат и государственных пособий, присвоение статуса кандаса и другое. При этом, подчеркнул вице-министр, решения, сформированные с применением ИИ, носят рекомендательный характер и используются исключительно для повышения качества и объективности принимаемых мер.

Говоря конкретно об АСП, вице-министр отметил, что с прошлого года автоматизирована деятельность участковых комиссий посредством внедрения мобильного приложения. Также появилась возможность с помощью элементов ИИ по фотографиям жилищно-бытовых условий оценить уровень нуждаемости семей.

– Мы получаем обратную связь от специалистов участковых комиссий. В динамике отмечаем снижение количества получателей адресной социальной помощи со 114 тысяч семей в 2023 году до порядка 30 тысяч в 2026-м. Это связано с повышением точности определения нуждаемости и исключением необоснованных назначений, – пояснил Бахтияр Жазыкпаев.

С конца прошлого года также внедрена ИИ-модель, формирующая на основе медицинских данных и документов рекомендации для экспертов медико-социальной экспертизы, уже обработано более 24 тыс. заявок. Планируется интеграция с информационными системами Минздрава для получения точных и объективных данных.

Цифровизацию призвали и в помощь акимам. Управленцам организовали цифровое рабочее место акима, направленное на повышение качества принимаемых решений на местном уровне. На сегодняшний день система охватывает все 17 областей и 1 786 сельских округов, реализовано более 30 интеграций с государственными информационными системами. Как отметили в Минтруда, внедренный инструмент позволяет сельским акимам видеть реальную ситуацию по своему сельскому округу и предлагать меры содействия занятости гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Бахтияр Жазыкпаев рассказал и о проекте «Цифровая служба занятости». Его цель – выстроить персонифицированное сопровождение граждан на всем пути до устойчивого трудоустройства при помощи данных и технологий ИИ. Так, цифровой сервис, анализируя информацию об образовании, направляет выпускнику уведомление с предложением содействия в трудоустройстве или повышении квалификации. Соискатель указывает желаемую должность и зарплату, после чего система автоматически подбирает подходящие вакансии. Аналогичный подход планируется применять и в отношении граждан, потерявших работу.

#брифинг #СЦК #Бахтияр Жазыкпаев

