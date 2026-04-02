В этом году Пушкинке 130 лет, и она продолжает развиваться как замечательное культурное пространство. Библиотека всегда была местом активностей, однако со временем конференц-зал перестал отвечать современным требованиям в техническом оснащении и по уровню комфорта для участников. В ходе модернизации здесь обновили интерьер, установили LED-экран и новую удобную мебель. Помещение превратилось в мультимедийную площадку. На эти цели горно-металлургическая компания выделила более 20 млн тенге.

– Уверен, что здесь будет проходить еще больше разноформатных мероприятий – от научных конференций и образовательных лекций до творческих встреч и мас­тер-классов, – отметил управляющий директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Жители и гости Усть-Каменогорска смогут встречаться,­ обмениваться идеями. Для нас важно, чтобы такие площадки объединяли людей и делали культурную жизнь города ярче.

Как подчеркнули в Пушкинке, данный проект является примером социальной ответственности бизнеса. Компания не просто благоустроила здание, а инвестировала в развитие культурного и интеллектуального потенциала региона.