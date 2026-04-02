Идет прием документов

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауской области в рамках программы «Ауыл аманаты» планируется профинансировать свыше 100 проектов, направленных на повышение благосостояния сельских жителей и развитие предпринимательства.

По словам руководителя СПК «Атырау» Данияра Таханова, общая сумма этих проектов оценивается в 4 млрд тенге.

– В настоящее время идет прием документов от соискателей. Реализация «Ауыл аманаты» способствует развитию семейного предпринимательства, укреплению локальных производств и повышению занятости в сельской местности. Поддержка охватывает как сельскохозяйственные, так и непрофильные для сельской местности нап­равления, что позволяет диверсифицировать экономику и формировать устойчивые источники доходов для сельчан, – рассказал Данияр Таханов.

Госпрограмма «Ауыл аманаты» стартовала в 2023 году. Она предусматривает предоставление льготного микрокредитования для запуска и расширения собственного бизнеса. Основная задача – обеспечить сельским жителям доступ к финансированию, создать устойчивые источники дохода и новые рабочие места. СПК «Атырау» выступает оператором программы по выдаче микрокредитов.

В первый год в рамках «Ауыл аманаты» было профинансировано 203 проекта на общую сумму 1,7 млрд тенге. Наибольшее их количество осуществлено в животноводстве. Кроме того, финансирование получили бизнес-инициативы в сферах растениеводства и малого бизнеса. В результате открыты пекарни, тепличные хозяйства, кондитерские цеха, стоматологические кабинеты, предприятия по пошиву спецодежды и другие объекты.

В 2025 году за счет возвратных средств был запущен механизм револьверного финансирования. В результате профинансированы шесть сельскохозяйственных кооперативов и пять индивидуальных предпринимателей на общую сумму 222 млн тенге.

Популярное

Все
Как станцевать любовь
Основа цифровой трансформации
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
МВД напомнило водителям о проверке документов
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Шекспир: символика смыслов
Во главе угла – безопасность ребенка
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Подобную пропаганду нужно пресекать: эксперт – о псевдорели…
Подвалы и паркинги станут укрытиями по новому стандарту
В школах страны проходят уроки ЗОЖ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники

