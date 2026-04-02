Идет прием документов Общество 9 апреля 2026 г. 3:00 9 Серик Кабдулов собственный корреспондент по Атырауской области В Атырауской области в рамках программы «Ауыл аманаты» планируется профинансировать свыше 100 проектов, направленных на повышение благосостояния сельских жителей и развитие предпринимательства. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По словам руководителя СПК «Атырау» Данияра Таханова, общая сумма этих проектов оценивается в 4 млрд тенге. – В настоящее время идет прием документов от соискателей. Реализация «Ауыл аманаты» способствует развитию семейного предпринимательства, укреплению локальных производств и повышению занятости в сельской местности. Поддержка охватывает как сельскохозяйственные, так и непрофильные для сельской местности направления, что позволяет диверсифицировать экономику и формировать устойчивые источники доходов для сельчан, – рассказал Данияр Таханов. Госпрограмма «Ауыл аманаты» стартовала в 2023 году. Она предусматривает предоставление льготного микрокредитования для запуска и расширения собственного бизнеса. Основная задача – обеспечить сельским жителям доступ к финансированию, создать устойчивые источники дохода и новые рабочие места. СПК «Атырау» выступает оператором программы по выдаче микрокредитов. В первый год в рамках «Ауыл аманаты» было профинансировано 203 проекта на общую сумму 1,7 млрд тенге. Наибольшее их количество осуществлено в животноводстве. Кроме того, финансирование получили бизнес-инициативы в сферах растениеводства и малого бизнеса. В результате открыты пекарни, тепличные хозяйства, кондитерские цеха, стоматологические кабинеты, предприятия по пошиву спецодежды и другие объекты. В 2025 году за счет возвратных средств был запущен механизм револьверного финансирования. В результате профинансированы шесть сельскохозяйственных кооперативов и пять индивидуальных предпринимателей на общую сумму 222 млн тенге. #Атырау #господдержка #Ауыл аманаты