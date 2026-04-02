В Баку глава казахстанского внешнеполитического ведомства был принят Президентом Азербайджана Ильхамом

Алиевым. В ходе встречи Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министр подчеркнул, что высокий уровень сотрудничества между нашими странами достигнут в первую очередь благодаря доверительному диалогу на высшем уровне. Государственный визит Президента Казахстана в Баку в марте 2024 года и госвизит Президента Азербайджана в Астану в октябре 2025-го придали новую динамику союзническим отношениям двух стран и способствовали их выводу на качественно новый уровень.

– Казахско-азербайджанские отношения носят характер устойчивого и поступательного развития и обладают значительным потенциалом. Мы выражаем твердую приверженность и далее всемерно укреплять союзничество с братским Азербайджаном, наполнять сотрудничество новым содержанием, – подчеркнул Ермек Кошербаев.

В ходе встречи были обсуж­дены актуальные вопросы меж­дународной повестки дня. Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Азербайджана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейших совместных усилий по укреплению мира и стабильности.

Глава МИД РК провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспорт­ного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Ключевое внимание в двусторонних отношениях уделяется развитию торгово-экономичес­кого сотрудничества. Ресурсы экономик обладают потенциа­лом для увеличения объемов взаимной торговли, в том числе за счет взаимных инвестиций и промышленной кооперации.

Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Отмечалось, что благодаря принимаемым мерам объем взаимной торговли за последние пять лет вырос в пять раз, составив в 2025 году более 470 млн долларов. Вместе с тем, как подчеркивается в сообщении МИД РК, министры условились содействовать увеличению данного показателя до 1 млрд долларов.

Стороны обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов – Транс­каспийского международного транспортного маршрута и прокладки волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи подчеркнута возрастающая роль казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций.

Собеседники также выразили удовлетворенность развитием культурно-гуманитарных связей, отметив состоявшиеся с большим успехом перекрестные Дни культуры двух стран. Высокая оценка дана активизации взаимодействия в сфере образования, в частности, проходящим в настоящий момент ответным Дням высшего образования Казахстана в Азербайджане. Положительная динамика наблюдается и в туристичес­кой сфере: между городами двух стран еженедельно выполняется порядка 30 авиарейсов.

В ходе встречи министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня, подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, включая ООН, ОТГ, СВМДА, СНГ, ОИС, Каспийский саммит.