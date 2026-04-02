Во главе угла – безопасность ребенка

Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

После инцидента в школе города Кульсары вопрос безопасности в образовательных учреждениях региона стал актуален как никогда. Напомним, 5 февраля на канал 102 поступило сообщение о том, что ученик 10-го класса после конфликта со сверст­никами совершил нападение на них, затем покинул территорию школы. Двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Вскоре подростка задержали. В отношении родителей было возбуж­дено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации городского отдела образования, в 65 из 71 школы Атырау имеются тревожные кнопки SOS, подключенные к Центру оперативного управления департамента полиции. Они отсутствуют в аварийных зданиях и в школах, где идут ремонтные работы. Учащиеся 66 школ находятся под присмотром систем видеонаблюдения, общее количество видеокамер – более 6,3 тыс. Из них 2,5 тыс., установленные в рамках проекта Nazar, подключены к ЦОУ.

Как рассказал заместитель акима области Дарын Шамуратов, данный проект был запущен в 2024 году:

– Эта уникальная программа реа­лизована только в Атырау. Проект позволяет контролировать не только безопасность, но и качество проведения уроков, что облегчает работу методистов. В дальнейшем в функции камер планируется внед­рение элементов искусственного интеллекта.

На текущий год для обслуживания школьных систем видеонаб­людения выделено 11,4 млн тенге. За безопасность в школах несут ответственность и специализированные охранные агентства. Бюджет потратит на них в 2026-м 417 млн тенге.

Напомним, годом ранее МВД совместно с Министерством просвещения разработало приказ, сог­ласно которому крупные учебные заведения, где насчитывается более 700 учеников, обязаны заключать договоры с частными охранными организациями.

Вопрос правонарушений среди несовершеннолетних находится на постоянном контроле местных влас­тей и правоохранительных органов.

– В настоящее время 187 детей состоят на учете в полиции, 275 – на внутришкольном и колледжном учете, около 200 родителей находятся под контролем как неблагополучные семьи, – сообщил Дарын Шамуратов.

Актуальной для подростков от 12 лет остается проблема буллинга. В соответствии с действующим законодательством родителям несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, выносится предупреждение, либо на них налагается штраф в размере 10 МРП.

По информации старшего инс­пектора по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Орынгуль Кушкалиевой, за каждым образовательным учреждением закреплен сотрудник полиции – всего 89 ювенальных инспекторов, 175 участковых инс­пекторов и 52 оперативных сотрудника.

– Совместно с руководством школ и колледжей они проводят профилактические встречи не реже двух раз в месяц. В них принимают участие и руководство полиции, и приглашенные специалисты. Такой комплексный подход направлен на то, чтобы сформировать у подрас­тающего поколения устойчивые жизненные ориентиры и уберечь их от рискованного поведения, – отметила Орынгуль Кушкалиева.

Профилактическая работа дает свои плоды. В регионе отмечено снижение числа преступлений в отношении детей на 20%. Статис­тика совершенных преступлений непосредственно подростками также идет на снижение.

#дети #безопасность #школы #профилактика

