Во главе угла – безопасность ребенка
После инцидента в школе города Кульсары вопрос безопасности в образовательных учреждениях региона стал актуален как никогда. Напомним, 5 февраля на канал 102 поступило сообщение о том, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, затем покинул территорию школы. Двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Вскоре подростка задержали. В отношении родителей было возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.