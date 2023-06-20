EURO 2024: Казахстан встал в один ряд с Францией, Англией и Португалией

Старт национальной сборной Казахстана в квалификационном турнире EURO 2024 оказался на данный момент самым результативным для нее в отборах на чемпионаты Мира и Европы за все годы пребывания в составе европейской футбольной семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: kff.kz

Отмечается, что сборная Казахстана очень удачно стартовала в отборочном турнире EURO 2024, одержав в четырех начальных поединках три победы.

В четырех поединках этой квалификации казахстанцы сумели забить 8 мячей — в среднем ровно по 2 за игру.

"С такой результативностью из всех предыдущих отборов на чемпионаты мира и Европы после вступления Казахстана в УЕФА может сравниться разве что старт его сборной в отборочной кампании EURO 2020, но тогда команда в начальных четырех турах записала на свой счет 7 взятий ворот соперников (за счет побед над Шотландией 3:0 и Сан-Марино 4:0)", - пишет издание.

По три раза подряд в данной квалификации, помимо казахстанцев, верх над соперниками брали выступающая с ними в одной группе команда Финляндии, а также сборные Шотландии, Франции, Англии, Швейцарии и Португалии. Причем французы и англичане имеют по 4 выигрыша в четырех проведенных матчах, а шотландцы и португальцы — по 3 победы в трех сыгранных встречах.

Некоторые сборные в определенных отборочных группах на сегодня провели в квалификации лишь по два поединка, добавил портал.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые в истории победил Северную Ирландию.