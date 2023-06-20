Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу

В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/kff_team

Несмотря на молодой состав и большие проблемы с его формированием по разным причинам, хозяева поля владели инициативой и создавали моменты у ворот Игоря Шацкого. Самый же явный и единственный момент у казахстанцев до перерыва упустил Максим Самородов, из центра штрафной он пробил мимо ворот.

На старте второй половины казахстанцы стали действовать активнее, создавать полумоменты, но ближе к концовке встречи пришлось спасать свою команду Шацкому, с чем он успешно справился, а вышедший на замену Абат Аймбетов забил победный гол.

1:0 – Казахстан впервые в истории победил Северную Ирландию.

Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября дома против Финляндии.

Ранее, 17 июня, в рамках отборочного тура чемпионата Европы-2024 Казахстан разгромно обыграл команду Сан-Марино.