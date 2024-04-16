Эвакуация людей продолжается

Фото: ДП СКО

На территории Куйбышевского лесхоза полицейские помогли спастись пожилой женщине, которая не могла самостоятельно передвигаться.

– Порой мы заходим в дома, жители которых даже не знают, что вода уже на крыльце, а они спокойно смотрят телевизор, – рассказывает подполковник полиции Самат Жантасов.

Более десяти тысяч человек эвакуированы в Северо-Казах­станской области с начала паводка. Из них 672 разместились в эвакопунктах. Последними эвакуировались жители сел Якорь, Большая Малышка и Соколовка Кызылжарского района.

Мало-помалу падает уровень перелива на Сергеевском водо­хранилище, а в Петропавловске еще ожидается пик паводка, пос­ле чего вода пойдет на спад, как это произошло уже в Покровке и Новоникольском, расположенных выше по течению реки Есиль.

15 апреля все школы Петропавловска переведены на дистанцион­ный формат обучения.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов навестил эвакуированных жителей в эвакопункте СШ № 2. В ходе беседы 83-летний пенсионер сказал, что потерял все, одни штаны на нем и остались. Другой собеседник признался, что вместе с женой они прожили 45 лет и с каждой пенсии откладывали 50–60 тыс. тенге, купили на сэкономленные средства двухкамерный холодильник, большой телевизор.

– А если все пропадет, нам восстановят их? – прозвучал вопрос.

– Да, все, что оформлено на вас, будет возмещено, – заверил глава региона.

– Ой, рахмет, рахмет! – удовлетворенно закивал старый человек.

Между тем остается оцепленным район «Подгоры» в Петропавловске. Большая часть населения эвакуирована отсюда, экстренные службы вывозят тех, кто еще может попасть в опасную зону.

– Приток воды замедлился, но опасность сохраняется, на улице Потанина сильное течение, – сообщил начальник городского управления полиции полковник полиции Марат Жумалиев.

Помощь полицейских потребовалась медикам из Мамлютки, которые везли в областной центр 14-летнего мальчика с аппендицитом. Машина скорой помощи проехала мост, а дальше уже не смогла: улица Потанина превратилась в бурную реку. Выход нашел оперуполномоченный второго отдела полиции УП Петропавловска Быр­жан Бакиров. Он посадил мальчика себе на спину и, преодолевая встречное течение, донес больного до лодки с мотором. Нашлось там место для матери и медработника. Вскоре все они были доставлены в детс­кую больницу.

В областном центре наконец-то заработал новый водовод протяженностью в один километр, так что утром в понедельник водопроводная вода появилась даже на верхних этажах многоквартирных домов Петропавловска. Два дня напряженной работы потребовались, чтобы проложить 1 000 мет­ров трубы для подачи воды из альтернативного источника.

Напомним, что ранее из-за паводка вышла из строя насосная станция первого подъема в ТОО «Кызылжар су». Чтобы исправить положение, было принято нестандартное техническое решение. Прежде его не применяли в Петропавловске. По новому водопроводу вода доставляется до резервуара-отстойника, где проходит несколько этапов очистки и ежечасную проверку на пригодность.

– Экстренное подключение к альтернативному источнику затрудняло высокое место прокладки, – отметил руководитель ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов.

Глубокий перелив на дороге рес­публиканского значения Петропавловск – Жезказган практичес­ки отрезал райцентр Бесколь от областного центра. Перевозку людей через водную преграду организовали работники ДЧС СКО. На своей «вахтовке» они перевезли почти 3 000 человек, в том числе 197 детей и трех рожениц.

В сопровождении спасателей перевозится также гуманитарная помощь, которая в эти суровые дни поступает в Петропавловск из разных регионов страны.

На брифинге в ситуационном центре ДЧС СКО большое внимание было уделено разоблачению фейковых сообщений, которые буквально наводнили местные чаты и соцсети. Например, в TikTok появилось сообщение, что якобы вместе с водой в подтопленном районе «Подгоры» появились… волки и дикие кабаны. Полицейские установили изготовителя фейка – 20-летнего жителя Петропавловска.

Не соответствует действительности и информация о том, что спасатели якобы за деньги перевозят людей через перелив на дороге возле Бесколя. Ложь, что гуманитарную помощь не пропускают в город. Фейком является и то, будто затопленной оказалась насосная станция в Петропавловске и что из-за этого снова не будет воды.

Пресс-секретарь акима города Асем Айтулова призвала население верить только официальной информации, не пересылать друг другу сомнительные анонимные сообщения.