Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области

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Жанат Сисекенова

Паводок породил проблемы самого разного характера, решать их нужно оперативно. Одна из самых актуальных – временное пристанище для тех, чьи дома оказались в воде. Не остался в стороне от помощи пострадавшим Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова.

Скриншот видео POLISIA.kz

– Мы временно предоставили комнаты в общежитии № 5. Всего переселили сюда 247 человек из эвакуационных пунк­тов, расположенных в средних школах № 16, 47, 71 и 40 города Актобе. Для них предусмотрены все удобства. Есть комнаты на три, пять и восемь человек, оборудованные необходимой мебелью, с санузлом. Безопас­ность в общежитии строго контролируется охраной и сотрудниками полиции. Круглосуточно дежурят медицинские работники, – рассказала проректор по учебно-воспитательной работе вуза Нургуль Абенова.

Она отметила, что в пятидесяти семьях, переселенных в общежитие, насчитывается 106 детей. Люди благодарны за предоставленную помощь и доброе отношение к ним. В эвакопункты, а теперь и в общежития приходят депутаты областного и городского маслихатов.

– Мы из первых уст узнаем, получили ли люди компенсацию, как проходит оценка ущерба их имущества, нужна ли медицинская или другая помощь, в чем нуждаются. К примеру, в медицинском университете для пострадавших выделили отдельный восьмиэтажный корпус. Детей обеспечили компьютерами, чтобы они продолжили учебу онлайн, ведь в таких условиях они не могут посещать свои школы. Также для всех пострадавших организовано бесплатное питание, – поделилась депутат областного маслихата Айгуль Нуркеева.

Эвакуационные пункты, первоначально открытые в сорока школах Актобе, закрыли. Сейчас в образовательных учреждениях проводят дезинфекцию.

Ситуация с паводком в регионе стабилизировалась, большинство жителей возвращается в свои дома. Еще 984 человека, из них 448 детей, пока находятся в общежитиях Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова, Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова, высшего гуманитарного колледжа, колледжа транс­порта, связи и новых технологий, высшего аграрно-технического колледжа имени Ш. Берсиева, гостиницах Центра подготовки Олимпийского резерва и благотворительного учреждения «Ас-Сәлем».

#регионы #паводки #общежития #переселение

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