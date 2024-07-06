Евро-2024: определились первые полуфиналисты

В 1/4 финала Франция выбила Португалию по пенальти, Германия уступила Испании, пропустив на 119-й минуте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 победили национальную команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра прошла в Штутгарте.

Испания повела в счете на 51-й минуте, когда ворота соперника поразил Дани Ольмо.

Победный для испанцев счет продержался до 89-й минуты: ответный гол провел Флориан Вирц.

На исходе дополнительного времени, на 119-й минуте Микелю Мерино удалось забить победный для Испании гол.

Английский арбитр Энтони Тэйлор по ходу матча 16 раз показал желтые карточки (предупреждения получили и некоторые запасные игроки). Две из них – испанцу Даниэлю Карвахалю, который на 120+6 минуте в результате был удален.

Испанцы вышли в полуфинал, а хозяева турнира, немцы, выбывают из дальнейшей борьбы.

Для немецкого футболиста Тони Крооса игра стала последней в карьере, ранее он анонсировал, что по окончании Евро он завершит выступления в профессиональном футболе, сообщает Интерфакс.

Между тем футболисты сборной Франции также завоевали путевку в полуфинал чемпионата Европы в Германии, победив в 1/4 финала Португалию.

Основное время встречи в Гамбурге завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время он не изменился, в серии пенальти успешнее оказались французы.

В полуфинале 9 июля Франция сыграет с Испанией.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, анонсировавший, что это его последний чемпионат Европы, впервые не смог отличиться голом (не считая послематчевых пенальти). Для него это шестой Евро, что является рекордом турнира.

В субботу определятся еще два полуфиналиста чемпионата Европы-2024: в этот день состоятся четвертьфинальные матчи Англия - Швейцария (начало - 19:00 мск) и Нидерланды - Турция (22:00).