Европа снова горит из-за аномальной жары

Жара и пожары

Лето 2022 года в Европе запомнится аномальной жарой и большими лесными пожарами. Франция, Испания, Португалия, Италия стали жертвами стихии, сообщает Euronews.

Так, на западе Франции в департаменте Жиронда близ Ландираса начавшиеся неделю назад пожары уже охватили свыше 9 тыс. гектаров леса, из близлежащих муниципалитетов в целях безопасности было эвакуировано полторы тысячи человек. Французская метеорологическая служба объявила в 38 департаментах оранжевый уровень опасности из-за жары.

Продлить режим пожарной тревоги собирается правительство Португалии. В этой стране с начала аномальной жары было уничтожено около 15 тыс. гектаров леса. Есть погибшие и пострадавшие.

В Испании тоже сгорели десятки тысяч гектаров леса, отмечает европейское информагентство.

«В Саламанке огонь охватил около 40 км2. В субботу пожарные все еще пытались потушить несколько очагов от севера до юга страны. Работа усложнялась из-за высоких температур. По данным министерства здравоохранения Испании, с июля было зарегистрировано 238 смертей, связанных с жарой.

Огонь не пощадил и Италию, особенно в районе Венеции. На этом морском курорте горящий сосновый лес находится рядом с очень популярным среди туристов пляжем. Путешественникам и отдыхающим пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от пламени», – пишет Euronews.