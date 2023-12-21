Евросоюз согласовал масштабную миграционную реформу

В рамках Пакта о миграции и предоставлении убежища предусмотрены жесткий контроль на границах, ускорение процедуры рассмотрения ходатайств об убежище и быстрое выдворение нелегалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

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Европейский парламент и государства-члены Евросоюза достигли согласия по реформе о предоставлении убежища и миграционной политике. Об этом сообщил в среду, 20 декабря, заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Цель реформы - сдерживание массовой миграции. Чтобы комплекс нововведений под названием "Пакт о миграции и предоставлении убежища" вступил в силу, его формально еще должен утвердить Совет ЕС.

Новые пять законов Евросоюза затрагивают все этапы управления предоставлением убежища и миграцией - "начиная от проверки нелегальных мигрантов по прибытии в ЕС, сбора биометрических данных, процедур подачи и обработки заявлений о предоставлении убежища, правил определения, какое государство-член несет ответственность за рассмотрение заявления о предоставлении убежища, а также сотрудничество и солидарность между государствами-членами и способы разрешения кризисных ситуаций, включая случаи использования мигрантов в качестве инструментов", говорится в документе.

В числе мер предусмотрены ужесточение контроля на границах, ускорение процедуры рассмотрения прошений об убежище и более эффективное выдворение лиц, незаконно попавших на территорию Евросоюза. Реформа также предполагает более справедливое распределение мигрантов по странам. Предполагается создание механизма "гибкой солидарности", который заставит государства Евросоюза реагировать на прибытие большого числа мигрантов в ту или иную страну ЕС. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другого государства Евросоюза, либо о выплате компенсации за каждого отвергнутого мигранта.

Это соглашение стало самым масштабным ужесточением европейского законодательства об убежище и миграции с момента основания ЕС, заявила евродепутат от фракции "Европейские объединенные левые" Корнелия Эрнст (Cornelia Ernst), добавив, что право человека на убежище де-факто "мертво".