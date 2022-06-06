Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

Проектный руководитель социологического фонда Алибек Тажибаев в эфире "Референдум. Онлайн марафон" озвучил данные exit poll: согласно предварительным данным, явка на референдуме составила 67,5%, при этом 76,7% опрошенных на выходе казахстанцев – поддержали поправки в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.



В день референдума Институт комплексных социальных исследований проводил exit poll – опрос на выходе с участков в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах, а также в сельских населенных пунктах.



"Методом непрерывного поточного опроса на выходе из участков было опрошено порядка 350 тысяч казахстанцев. Согласно данным нашего исследования, явка составила 67,5%, "за" поправки в Конституцию проголосовало 76,7%, проголосовало "против" них – 23,3%", – сообщил проектный руководитель социологического фонда Алибек Тажибаев.



Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Пакет поправок был инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе "сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".



Голосование длилось с 07:00 до 20:00.



Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан. По предварительным данным ЦКР, явка на 22:00 по стране составила 68,43%, то есть более 8 млн человек.