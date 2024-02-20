Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники осуждают нынешнюю стратегию управления башней
Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как пишет Agence France Presse, доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники "осуждают нынешнюю стратегию управления башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов.
Профсоюзы требуют обратить внимание на то, что "после пандемии коронавируса доходы от туристов сократились более чем на €120 млн". Они требуют создания специального фонда, который позволит профинансировать ремонтные работы, необходимые для поддержания Эйфелевой башни в надлежащем состоянии.
В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.
Один из главных символов Парижа - Эйфелева башня - была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 метров. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.
Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.