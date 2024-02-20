Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники осуждают нынешнюю стратегию управления башней

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Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет Agence France Presse, доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники "осуждают нынешнюю стратегию управления башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов.

Профсоюзы требуют обратить внимание на то, что "после пандемии коронавируса доходы от туристов сократились более чем на €120 млн". Они требуют создания специального фонда, который позволит профинансировать ремонтные работы, необходимые для поддержания Эйфелевой башни в надлежащем состоянии.

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.

Один из главных символов Парижа - Эйфелева башня - была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 метров. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Гюстав Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.