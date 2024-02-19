Фабрика на АО «Майкаинзолото» планирует приостановить свою работу

Фото: МЧС РК

Больше месяца назад в поселке Майкаин произошла трагедия. В результате обвала дороги на горнорудный карьер, в ночь на 4 января 2024 года провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы. Тела двоих извлечены в тот же день. С этого момента на предприятии приостановлена работа шахты. Фабрика работала на сырье, которое было в запасе.

– Согласно устному пояснению работодателя АО «Майкаинзолото», в настоящее время идет подготовка к остановке работы фабрики. Ориентировочно приостановка планируется с 22-23 февраля 2024 года. При этом работникам фабрики будут выплачиваться 50% от заработной платы, – рассказал и.о. руководителя управления труда Павлодарской области Аблай Сабыров.

Сейчас штатная численность предприятия АО «Майкаинзолото» составляет 933 человека, из них 143 работника находятся в ежегодном трудовом отпуске, 30 - в декретном отпуске, еще 42 - на больничном. Пятеро проходят службу в Вооруженных силах РК.

По информации Аблая Сабырова, в настоящее время 50% от заработной платы получают 153 работника, которые вынужденно не работают. В это число входят 109 работников шахты и 44 человека, работающие на участке горной техники.