В управлении по делам образования Костанайской области сообщили, что состояние детей, отравившихся во время олимпиады в Шымкенте, стабильное, передает Кazpravda.kz .

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Факт массового отравления школьников прокомментировали в управлении по делам образования Костанайской области:

"С 21 марта детям оказывается квалифицированная медицинская помощь, проводятся лабораторные исследования. В настоящее время состояние у них стабильное.

Для мониторинга сложившейся ситуации на месте в Шымкент выехали руководитель управления образования Костанайской области и врач-инфекционист областной детской больницы.

Касательно результатов Республиканской олимпиады требования родителей доведены до Министерства просвещения Республики Казахстан".

Напомним, что в Республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам в Шымкенте участвовал 891 человек со всего Казахстана.

21 марта к концу дня у 12 из них появились симптомы недомогания - повышение температуры, нарушение функции желудочно-кишечного тракта. Дети были госпитализированы в инфекционную больницу города Шымкента.