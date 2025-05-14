Некоторые сотрудники успели проработать в национальном парке более десяти лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Урджарского района установила, что 15 инспекторов трудоустроились в РГУ «Государственный национальный природный парк «Тарбагатай» на основании поддельных дипломов о высшем образовании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай

Некоторые из них успели проработать в национальном парке более 10 лет.

По данному факту проводятся досудебные расследования по ч. 3 ст. 385 УК РК «Использование заведомо подложного документа».

В надзорном органе напомнили, что использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо арестом на срок до сорока суток.