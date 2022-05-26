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Общество
"Фантазия следователей" – Биртанов об обвинениях в свой адрес
Диасов Ораз
корреспондент

Стартовало главное судебное разбирательство по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию неработающей платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Судебный процесс начался в 10.00 в Сарыаркинском районном суде №2, и в самом его начале защита ходатайствовала об отводе в адрес Аскара Акбаева – директора департамента собственной безопасности Министерства здравоохранения РК от исполнения роли представителя потерпевшей стороны в ходе всего судебного процесса.

«Защита Биртанова имеет вопросы к господину Акбаеву, которые будут заданы ему в качестве свидетеля. В  частности, в связи с тем, что он является подписантом важного документа, имеющего прямое отношение к делу о платформе информатизации здравоохранения и содержащего важную информацию. Речь идет об акте технического состояния платформы от 1 ноября 2021 года, который суд, назначая главное судебное разбирательство, обязался перевести на русский язык и исследовать в судебном заседании. Господин Акбаев и другие подписанты этого документа, а именно представители министерства здравоохранения, республиканского центра электронного здравоохранения и компании "Эриксон Никола Тесла" будут допрошены в суде защитой Биртанова», - сказал защитник экс-министра здравоохранения Ержан Биртан.

По его словам, Аскар Акбаев не может осуществлять функции представителя потерпевшего, так как участник судебного процесса не может иметь одновременно два статуса - быть и потерпевшим и свидетелем.

Его поддержал адвокат Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко и сам экс-министр.

В свою очередь адвокат экс-министра Серик Сагалиев ходатайствовал об отводе и двух прокуроров.

«Я присоединяюсь к ходатайству своих защитников Ержана Биртан и Серика Сагалиева. Считаю, что в суде не могут участвовать от имени государства обвинители, которые были уличены вами, а также госсудом города Нур-Султан в нарушении УПК РК. В этой связи я считаю, что они имеют личную заинтересованность, и не могут представлять здесь государство. Прошу Генеральную прокуратуру назначить по нашему делу других прокуроров и обвинителей, я уверен, что в стране таковые профессиональные, незапятнанные прокуроры имеются», - заявил экс-глава Минздрава.

Однако суд отклонил данные ходатайства адвокатов экс-министра здравоохранения.

Тогда его защита заявили отвод председательствующему судье. 

В этой связи судья Алькенов объявил перерыв до 14.20 часов. После обеда отвод рассматривал председатель районного суда Сарыарка №2 Абинур Карабаев.

«Рассмотрев ходатайство защиты, суд, выслушав мнение участников процесса, считает необходимым отклонить данный отвод, поскольку оснований  для этого не имеется. Назначение по делу главного судебного разбирательства не может быть основанием полагать, что прямо или косвенно, или лично судья заинтересован в данном деле. Суд постановил: отвод, заявленный адвокатом Бейсекеевым председательствующему по делу судье Алькенову, в удовлетворении отклонить», - заявил он.

Уже после завершения процесса Елжан Биртанов сообщил, что «ожидали удовлетворения ходатайств нашей стороны».

«Они все были отклонены. Конечно, в этой части мы не удовлетворены решениями суда, считаем, что наши ходатайства были достаточно обоснованы и логичны, поэтому в установленном законом режиме будем давать возражения. Но в целом от этого наш дух не падает, поскольку мы еще более утвердились в том, что мы правы, мы и вы стали свидетелями того, что судья фактически признал, что расследование было проведено с массивными нарушениями… Вынуждены устранять все эти недостатки в главном судебном разбирательстве. Это подтверждает наше мнение, что Генеральная прокуратура здесь не осуществляла должный, как требует закон, надзор. Как можно обвинять, если прокуроры сами не изучили всех материалов дела?! Я понимаю, в чем дело – поскольку эти материалы говорят о том, что мы не виновны, что преступления нет, по сути, эти материалы говорят о том, что данное преступление – это фантазия следователей», - резюмировал Елжан Биртанов.

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