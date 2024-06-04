Фермерам не выплачивали субсидии почти на 200 млн тенге в Алматинской области

Деньги не получили 110 граждан, хотя подали заявки летом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

После проверки в Управлении сельского хозяйства Алматинской области выяснилось, что 110 фермерских хозяйств не получили положенные им субсидии.

Хотя фермеры подали заявки на субсидии еще в июле 2023 года, выплаты задержались и на 2024 год.

Общая сумма задолженности перед фермерами составила 199 миллионов тенге.

В ведомстве отметили, что срок рассмотрения заявок составляет 14 рабочих дней, однако задержки все равно произошли.

«Прокуратура области приняла меры, чтобы все фермеры получили свои субсидии, чтобы предотвратить в будущем подобные случаи, были введены организационно-распорядительные меры для своевременного рассмотрения заявок на государственную поддержку», – проинформировали в надзорном органе.

Работа по защите прав предпринимателей и сопровождению инвестиционных проектов в регионе продолжается.

Фермеры, столкнувшиеся с аналогичными проблемами, могут обратиться в прокуратуру области по номеру +77756046666.