В преддверии китайского Нового года по лунному календарю, который в этом году отмечается 17 февраля, Китай погружается в праздничную атмосферу. Одной из первых ярких вспышек стало открытие в городе Цзыгун (юго-западный Китай) XXXII Международного фестиваля фонарей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru