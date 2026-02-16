В преддверии китайского Нового года по лунному календарю, который в этом году отмечается 17 февраля, Китай погружается в праздничную атмосферу. Одной из первых ярких вспышек стало открытие в городе Цзыгун (юго-западный Китай) XXXII Международного фестиваля фонарей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
В фокусе нынешнего события - масштабная тематическая экспозиция, где оживают динозавры, персонажи древних мифов и символы национальной культуры.
Более тысячи мастеров и инженеров вручную создали около 200 уникальных световых инсталляций, превратив парк в сияющую сказку, чье волшебное сияние ежегодно притягивает сотни тысяч туристов.