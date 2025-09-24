Для участия в фестивале получено 67 заявок от авторов из стран Центральной Азии

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Первый индустриальный фестиваль сериалов в Центральной Азии Almaty Series Festival открылся внеконкурсным показом первых трех серий фильма «Казахские страшные сказки» – единственного в своем роде казахстанского кинопроизведения в жанре dark fantasy, сообщает Kazpravda.kz

Детектив, основанный на мифах и суевериях казахского фольклора, уже успел получить высокую оценку международных критиков и фестивального жюри. Его мировая премьера состоялась на Fantasia International Film Festival (Канада).

Almaty Series Festival проходит в рамках международного фестиваля дебютного и короткометражного кино «Baiqonyr», его организатором стала компания Kazakh Festival Hub, обеспечивающая ключевые киноинициативы в Казахстане на протяжении последних десяти лет. Для участия в фестивале получено 67 заявок от авторов из стран региона, приглашение на форум приняли режиссеры, сценаристы, продюсеры ведущих производств сериальной киноотрасли.

В программу включены центральноазиатский конкурс на лучший сериал, национальный конкурс независимых пилотных эпизодов и блок мастер-классов, лекций, панельных дискуссий. Особо ожидаемое событие – воркшоп Serial Bridges от французского фестиваля Series Mania, до сих пор проводившийся только в Рио-де-Жанейро и Стамбуле.

Индустрия сериального производства быстро развивается благодаря современным технологиям, в том числе OTT-сервисам, стриминговым платформам, онлайн-кинотеатрам, и зрители хорошо принимают этот вид кинематографа. Только в 2025 году в Казахстане запущено три новых стриминговых сервиса.