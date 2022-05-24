Фейковое интервью Касым-Жомарта Токаева распространяется в соцсетях

В социальных сетях распространяется интервью, в котором Касым-Жомарт Токаев якобы делится своими секретами успеха и рассказывает о некоей программе Immediate Edge, позволяющей зарабатывать огромные деньги на криптовалюте. Это фейк и мошенничество, поясняет Stopfake.kz.

На самом деле он интервью подобного рода не давал. Текст и «секреты успеха» полностью написаны мошенниками. Точно такие же «интервью» в 2020 году распространялись в Австралии, правда, тогда их якобы брали у известного австралийского предпринимателя Дика Смита и писателя Валида Али. После этого австралийские СМИ сообщили, что это дело рук мошенников. К сожалению, к тому времени некоторые жители страны уже успели потерять свои накопления.

В 2021 году компания Immediate Edge стала активно проводить рекламную кампанию в Великобритании. На Trustpilot.com, портале, предназначенном для отзывов клиентов о тех или иных сервисах и продуктах, жители страны также писали о том, что Immediate Edge – мошенники. Одна из пользовательниц даже описала подробную схему их работы. По ее словам, клиентам, проявившим хоть малейший интерес, постоянно звонят разные «менеджеры» и настойчиво предлагают заплатить 250 фунтов стерлингов, чтобы получить доступ к торгам и начать зарабатывать баснословные суммы. Однако после оплаты выясняется, что никакого доступа к торгам им открыто не было, а снять якобы «заработанные» деньги невозможно.

Портал ScamCryptoRobots.com, специализирующийся на разоблачении онлайн-мошенников, представляющихся брокерами, также пишет о том, что компания Immediate Edge – это обман.

Таким образом, распространяемое в Казнете интервью Касым-Жомарта Токаева с призывами зарабатывать через систему Immediate Edge – фейк, заключил Stopfake.