Фейковое видео от имени главы СКО Гауеза Нурмухамбетова появилось в Казнете

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью ИИ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ролик сопровождается текстом, оформленным как официальное сообщение пресс-службы акима. В нем говорится, что 9 мая в Петропавловске пройдет акция «Бессмертный полк» и будто бы сам аким собирается в ней участвовать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта.

Пресс-служба акима СКО прокомментировала распространяемое сообщение на официальной странице в Instagram.

«В Интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации. Проверяйте информацию на официальных источниках», — предупреждает пресс-служба акима СКО.

#фейк #СКО #видео #глава #Гауез Нурмухамбетов #Казнет

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