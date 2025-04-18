На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью ИИ
Ролик сопровождается текстом, оформленным как официальное сообщение пресс-службы акима. В нем говорится, что 9 мая в Петропавловске пройдет акция «Бессмертный полк» и будто бы сам аким собирается в ней участвовать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz
На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта.
Пресс-служба акима СКО прокомментировала распространяемое сообщение на официальной странице в Instagram.
«В Интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации. Проверяйте информацию на официальных источниках», — предупреждает пресс-служба акима СКО.