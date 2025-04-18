На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью ИИ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ролик сопровождается текстом, оформленным как официальное сообщение пресс-службы акима. В нем говорится, что 9 мая в Петропавловске пройдет акция «Бессмертный полк» и будто бы сам аким собирается в ней участвовать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

На самом деле это видео — подделка, созданная с помощью искусственного интеллекта.

Пресс-служба акима СКО прокомментировала распространяемое сообщение на официальной странице в Instagram.