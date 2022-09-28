Фейковый аккаунт Касым-Жомарта Токаева появился в Twitter

В Казнете появились скриншоты, якобы сделанные с официальной страницы Касым-Жомарта Токаева в Twitter. В публикациях говорится, что студентам от имени президента вручат сертификаты в пиццерии и суши-лавки и в другие заведения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Данные скриншоты – результат обработки в графических редакторах. Некоторые из них изначально были опубликованы в сатирическом аккаунте в Instagram @QazNews24, а после распространились среди других пользователей.

На официальных страницах главы государства сообщений подобного рода нет.

Официальные аккаунты Касым-Жомарта Токаева доступны в социальных сетях Twitter и Instagram.

Также актуальную информацию о деятельности президента можно получить на страницах Акорды.