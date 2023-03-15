ФИФА меняет формат соревнований чемпионата мира по футболу 2026 года

Спорт, Футбол, В мире
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Аманжолова Айман
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Совет ФИФА единогласно одобрил предлагаемую поправку к формату соревнований чемпионата мира по футболу 2026 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ФИФА

фото: kazpravda.kz

«Основываясь на тщательном анализе, в котором учитывались спортивная честность, благосостояние игроков, командные поездки, коммерческая и спортивная привлекательность, а также опыт команды и болельщиков, Совет ФИФА единогласно одобрил предлагаемую поправку к формату соревнований чемпионата мира по футболу 2026 года с 16 групп по три до 12 групп по четыре с двумя лучшими командами, и восемь лучших команд, занявших третьи места, выходят в 32-й раунд. Пересмотренный формат снижает риск столкновений и гарантирует, что все команды проведут минимум три матча, обеспечивая при этом сбалансированное время отдыха между конкурирующими командами», - сообщается на сайте федерации.

После утверждения распределения мест на клубный чемпионат мира по футболу FIFA™ с участием 32 команд, который будет проводиться каждые четыре года, начиная с июня 2025 года, Совет ФИФА единогласно утвердил ключевые принципы доступа с целью обеспечения максимально возможного качества на основе спортивных критериев, отметили в федерации.

Поскольку рассматриваемый период представляет собой четырехлетний период сезонов, заканчивающихся в 2021 и 2024 годах, ключевыми принципами доступа являются следующие:

• Для конфедераций с более чем четырьмя слотами: доступ для чемпионов предыдущих четырех выпусков главного клубного соревнования конфедерации и дополнительных команд, которые будут определены на основе клубного рейтинга, основанного на том же четырехлетнем периоде.

• Для конфедераций с четырьмя слотами: доступ для чемпионов предыдущих четырех выпусков главного клубного соревнования конфедерации.

• Для конфедераций с одним местом: доступ для клуба с самым высоким рейтингом между чемпионами главного клубного соревнования конфедерации в течение четырехлетнего периода.

• Для принимающей страны: доступ для клуба, занимающего это место, будет определен на более позднем этапе

Применяются и другие критерии:

• В случае победы клуба в двух или более розыгрышах главного клубного соревнования конфедерации в период 2021-2024 годов для предоставления доступа будет использоваться рейтинг клуба, рассчитанный на основе спортивных критериев.

• Ограничение в два клуба от каждой страны будет применено к списку доступа, за исключением случая, если более двух клубов из одной и той же страны выиграют главный клубный турнир конфедерации в течение четырехлетнего периода.

• Последуют дальнейшие консультации с конфедерациями и заинтересованными сторонами для определения механизмов расчета клубного рейтинга, который будет основан на спортивных критериях.

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