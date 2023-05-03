ФИФА на нашей стороне

Фото: kff.kz

Глава ФИФА Джанни Инфантино, с рабочим визитом посетивший нашу страну, после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в церемонии открытия Национальной школьной лиги по футболу «Былғары доп» среди девочек, а потом пообщался и с журналистами.

На футбольном поле, которое соседствует с офисом Казахстанской федерации футбола (КФФ), в этот день было многолюдно. Все желали встретиться с главным футбольным функционером планеты, но больше всего этому были рады юные футболистки команд из разных регионов страны, которые в эти дни участвуют в финальном этапе Национальной школьной лиги.

Джанни Инфантино тепло приветствовал команды девочек, причем начал свою речь с казахского слова: «Сәлем!» Он пожелал юным спортсменкам больших побед не только на республиканском, но и международном уровне.

Далее руководитель ФИФА отправился на специальную пресс-конференцию, где вместе с президентом КФФ Адлетом Барменкуловым ответил на вопросы представителей СМИ.

В частности, глава Международной федерации футбола рассказал о встрече с президентом Казахстана, который, к его приятному удивлению, оказался большим футбольным фанатом. Также он отметил, что развитие футбола очень важно как в целом для страны, так и в частности для Правительства, которое готово уделить внимание дальнейшему развитию инфраструктуры. Со своей стороны он пообещал всестороннюю поддержку этому процессу, а также в организации международных мероприятий, которые он посоветовал начинать с молодежных и юношеских турниров. Вспомнил он и недавнюю сенсационную победу нашей сборной над Данией.

В свою очередь Адлет Барменкулов рассказал о планах по изменению качества футбольных полей и стадионов, которые на первоначальном этапе охватят около 20 городов, а в дальнейшем эти мероприятия будут распространяться вглубь регионов и дойдут до каждого аула. Важной частью развития он назвал изменение менеджмента и подходов, а также необходимость инноваций и внедрение новых технологий в самый популярный вид спорта в мире.