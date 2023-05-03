Токаев поздравил Инфантино с переизбранием на пост президента ФИФА

Президент поблагодарил главу ФИФА за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в Казахстане.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в Казахстане.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

"Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с Вами", – сказал глава государства.

По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодня во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

"Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", – отметил Джанни Инфантино.