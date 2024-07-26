ФИФА начала расследование после скандала на Олимпиаде

Аргентина — Марокко / Фото: © Tullio M. Puglia / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Дисциплинарный комитет ФИФА инициировал расследование после скандального матча мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 между Аргентиной и Марокко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Орган назначит эксперта для расследования и проверки возможных нарушений, в этом матче, который состоялся в первом туре. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

ФИФА также заявила, что результаты расследования и дополнительная информация будут представлены общественности.

Напомним, что после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте, который сравнял счет в матче, в футболистов южноамериканской команды полетели петарды во время празднования.

Кроме того, на поле выбежали болельщики марокканской сборной. Игра была приостановлена из-за беспорядков. После возобновления матча через два часа гол был проверен с помощью видеоповторов и отменен.