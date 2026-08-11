Победный марш «Ордабасы»

Главным героем игрового отрезка стал шымкентский «Ордабасы», разгромивший «Жетысу» в Талдыкоргане, – 4:0. Шымкентцы продемонстрировали настоящую силу: голы забили братья Эльхан и Султанбек Астановы, а также бразильцы Лео Натель и Эвертон Мораес. Эта победа позволила «Ордабасы» набрать 49 очков и оторваться от преследующего их алматинского «Кайрата» на четыре очка (у алматинцев матч со столичным «Женисом» перенесен).

В столице «Астана» закрепила за собой статус главного претендента на бронзовые медали, переиграв прямого конкурента – кокшетауский «Окжетпес» (2:1). Гости вышли вперед после точного удара Бориса Лотоцкого, однако еще до перерыва хорватский дуэт астанинцев Карло Бартолец и Марин Томасов совершил волевой камбэк, принеся столичному клубу важные три очка (38 баллов и 3-е место).

В Семее «Елимай» сломил сопротивление павлодарского «Иртыша» – 3:1. Интригующая ничья 1:1 была зафиксирована в Туркестане, где «Атырау» под руководством нового главного тренера Самата Смакова едва не одолел «Актобе».

Главный же юридический детектив тура развернулся в Усть-Каменогорске, где «Алтай» и петропавловский «Кызылжар» разошлись миром – 2:2. Однако зафиксированный результат может быть аннулирован. Причиной стал выход на поле в составе гостей украинца Александ­ра Нойока. Согласно регламен­ту, хавбек не имел права играть за североказахстанцев в 21-м туре, так как весной уже провел матч этого же тура в составе «Атырау». Теперь «Кызылжару» грозит техническое поражение (0:3), что может кардинально перекроить положение команд в нижней части таблицы.