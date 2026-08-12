Мадридский «Реал» презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон

Королевский клуб и Adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, вдохновлённую узами, объединяющими болельщиков команды по всему миру
Яркая розовая основа этой футболки подчёркивает глобальный охват клуба и общую страсть, которая преодолевает границы, языки и культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт мадридского «Реала».
Дизайн футболки вдохновлён геометрическими узорами латиноамериканского ремесла. Также присутствуют детали кремового цвета на V-образном вырезе, манжетах, логотипе adidas, эмблеме и трёх полосках.
«Разработанная для элитных игроков, футболка изготовлена из лёгких тканей с 3D-технологией, адаптирующейся к телу. Благодаря новейшей технологии adidas climacool+, форма отводит влагу, помогая игрокам оставаться в прохладе», — написано в сообщении.