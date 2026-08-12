Мадридский «Реал» презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон

Футбол
Айман Аманжолова
корреспондент

Королевский клуб и Adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, вдохновлённую узами, объединяющими болельщиков команды по всему миру

Фото: realmadrid.com

Яркая розовая основа этой футболки подчёркивает глобальный охват клуба и общую страсть, которая преодолевает границы, языки и культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт мадридского «Реала».

Дизайн футболки вдохновлён геометрическими узорами латиноамериканского ремесла. Также присутствуют детали кремового цвета на V-образном вырезе, манжетах, логотипе adidas, эмблеме и трёх полосках.

«Разработанная для элитных игроков, футболка изготовлена ​​из лёгких тканей с 3D-технологией, адаптирующейся к телу. Благодаря новейшей технологии adidas climacool+, форма отводит влагу, помогая игрокам оставаться в прохладе», — написано в сообщении.

#футбол #Реал #Мадрид

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