Мадридский «Реал» презентовал третий комплект формы на предстоящий сезон

Королевский клуб и Adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, вдохновлённую узами, объединяющими болельщиков команды по всему миру

Фото: realmadrid.com

Яркая розовая основа этой футболки подчёркивает глобальный охват клуба и общую страсть, которая преодолевает границы, языки и культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт мадридского «Реала».

Дизайн футболки вдохновлён геометрическими узорами латиноамериканского ремесла. Также присутствуют детали кремового цвета на V-образном вырезе, манжетах, логотипе adidas, эмблеме и трёх полосках.