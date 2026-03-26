Встреча прошла на стадионе «Астана Арена», обслуживала ее судейская бригада из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком

Cборная Казахстана сыграла с Намибией в первом в истории матче турнира FIFA Series, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Стартовые составы команд:

Казахстан: Анарбеков, Мрынский, Касым, Алип, Вороговский, Куат, Оразов, Чесноков, Самородов, Кенжебек, Свиридов;

Намибия: Ндисиро, Ханамуб, Катуа, Хамбира, Амутенья, Карууомбе, Кинда, Петрус, Музеу, Муйека, Иямбо.

Поединок стартовал в равной борьбе, гости едва не открыли счет, но после удара Бетуэля Музеу хозяев спасла штанга. Навес в штрафную намибийцев привел к неразберихе и Ян Вороговский пробил низом в угол ворот. Команды действовали с переменным успехом и создавали опасные моменты. На старте второй половины вышедший на замену Айбол Абикен из пределов штрафной попал в перекладину, африканцы пытались отыграться, но после углового ударом головой отличился Алибек Касым — 2:0.

31 марта Казахстан проведет второй матч турнира против Коморских островов.

Казахстан — Намибия 2:0 (1:0)

Голы: Вороговский 12 (1:0), Касым 79 (2:0).