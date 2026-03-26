FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена», обслуживала ее судейская бригада из Беларуси во главе с Виктором Шимусиком

Cборная Казахстана сыграла с Намибией в первом в истории матче турнира FIFA Series, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Стартовые составы команд:

Казахстан: Анарбеков, Мрынский, Касым, Алип, Вороговский, Куат, Оразов, Чесноков, Самородов, Кенжебек, Свиридов;

Намибия: Ндисиро, Ханамуб, Катуа, Хамбира, Амутенья, Карууомбе, Кинда, Петрус, Музеу, Муйека, Иямбо.

Поединок стартовал в равной борьбе, гости едва не открыли счет, но после удара Бетуэля Музеу хозяев спасла штанга. Навес в штрафную намибийцев привел к неразберихе и Ян Вороговский пробил низом в угол ворот. Команды действовали с переменным успехом и создавали опасные моменты. На старте второй половины вышедший на замену Айбол Абикен из пределов штрафной попал в перекладину, африканцы пытались отыграться, но после углового ударом головой отличился Алибек Касым — 2:0.

31 марта Казахстан проведет второй матч турнира против Коморских островов.

Казахстан — Намибия 2:0 (1:0)
Голы: Вороговский 12 (1:0), Касым 79 (2:0).

 

Популярное

Все
Теннисистка Рыбакина пробилась в полуфинал «тысячника» в США
Впервые в истории женщина заняла пост духовного главы Церкви Англии
До 80 км/ч разогнали поезда LRT на тестовых заездах в Астане
Трамп временно отменил вековой морской закон Джонса
Аферу на 2 млрд тенге раскрыли в кредитной сфере в Алматы
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем независимости
Казахстанки завоевали первое «золото» на ЧА по велоспорту на треке
Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
Слив отходов и мусор: нарушения водителями экотребований пресекли в Астане
FIFA Series: сборная Казахстана сыграла с командой Намибии
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Единый дизайн-код программы «Адал азамат» внедряется в школах РК
Lufthansa продлила запрет полетов на Ближний Восток
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Из Улытау в Мангистау запускается прямой поезд
Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и нашего суверенитета
Играя на струнах души
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Месси забил 900-й гол
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
«Манчестер Сити» и «Реал» выявили четвертьфиналиста Лиги Че…
ПСЖ разгромил «Челси» в матче Лиги чемпионов

