ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию

Спорт
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Международная федерация футбола (ФИФА) выдвинула капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена на приз за лучший гол года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: пресс-служба КФФ

Как сообщается на официальном аккаунте ФИФА в Instagram, Асхат Тагыберген получил номинацию за лучший гол года имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

 

 

В марте текущего года капитан казахстанской сборной забил мяч в ворота команды Дании в матче отбора на чемпионат Европы-2024. Благодаря этому голу казахстанцы сравняли счет, а потом одержали победу со счетом 3:2.

 

 

Голосование на лучший гол открыто на сайте ФИФА.

Отметим, что помимо Тагыбергена также 10 футболистов претендуют на престижную награду.


 

#Спорт #футбол #ФИФА

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