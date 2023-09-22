ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию

Международная федерация футбола (ФИФА) выдвинула капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена на приз за лучший гол года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: пресс-служба КФФ

Как сообщается на официальном аккаунте ФИФА в Instagram, Асхат Тагыберген получил номинацию за лучший гол года имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

В марте текущего года капитан казахстанской сборной забил мяч в ворота команды Дании в матче отбора на чемпионат Европы-2024. Благодаря этому голу казахстанцы сравняли счет, а потом одержали победу со счетом 3:2.

Голосование на лучший гол открыто на сайте ФИФА.

Отметим, что помимо Тагыбергена также 10 футболистов претендуют на престижную награду.



