Фиктивные счета более чем на 2 млрд тенге выписал лжепредприниматель из ЗКО

Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

За свои услуги он получал 7% от суммы обналиченных денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность группы, осуществлявшей выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров в адрес различных предприятий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Установлено, что под руководством жителя Уральска, ранее осужденного за аналогичное преступление, с 2022 года было зарегистрировано 17 предприятий, которые якобы оказывали услуги в сфере строительства, аренды спецтехники и поставки товарно-материальных ценностей. На самом деле эти компании не имели ни штата работников, ни основных средств или парка техники.

Между тем, общий оборот денежных средств, на которые ими выписаны счета-фактуры, составил более 2 млрд. тенге. За свои услуги лжепредприниматель получал незаконное денежное вознаграждение в размере 7% от суммы обналиченных денег.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Организатор схемы помещен под домашний арест. Ему грозит наказание – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ответственность понесут и контрагенты – компании, решившие таким образом уклониться от уплаты налогов.

 

#мошенничество #счет-фактуры #лжепредприниматель

