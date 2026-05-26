МВД предупредило об ответственности за скупку краденых телефонов

В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, сообщает Kazpravda.kz

Как уточнили в министерстве, полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек.

Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников.

Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники. Так, в Алматы задержан ранее судимый мужчина. У него изъяли более 30 похищенных телефонов.

В правоохранительных органах напомнили, что покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте. Закон и порядок начинаются с личной ответственности каждого.