МВД предупредило об ответственности за скупку краденых телефонов

Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники
В Казахстане снижается количество краж мобильных телефонов и карманных краж. По данным МВД, с начала года число краж сотовых устройств сократилось на 40%, сообщает Kazpravda.kz
Как уточнили в министерстве, полицейскими раскрыто более 900 таких преступлений. Похищенные телефоны возвращены владельцам. К ответственности привлечены свыше 700 человек.
Также ликвидированы 12 преступных групп, занимавшихся кражами мобильников.
Особое внимание уделяется местам сбыта краденой техники. Так, в Алматы задержан ранее судимый мужчина. У него изъяли более 30 похищенных телефонов.
В правоохранительных органах напомнили, что покупка и перепродажа краденого имущества являются уголовно наказуемыми.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательно следить за личными вещами в общественных местах и транспорте. Закон и порядок начинаются с личной ответственности каждого.