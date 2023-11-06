Фиктивные справки о прохождении лечения в санаториях предоставляли в КТЖ

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Искакова Айдана
корреспондент

Прокуратура выявила 100 фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz

Транспортные прокуроры обнаружили фиктивные отчеты о нахождении работников КТЖ на санаторно-курортном оздоровлении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Карагандинской транспортной прокуратурой проанализирована деятельность АО "НК "КТЖ" - "Карагандинское отделение магистральной сети" на предмет соблюдения законности при расходовании средств для оздоровления работников. Коллективным договором, заключенным между КТЖ и его работниками предусмотрено, что работодатель обязан предоставлять нуждающимся работникам на льготных условиях путевки на санаторно-курортное оздоровление, либо при наличии медицинских показаний оказывать материальную помощь в размере 60-кратного МРП", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что по данному документу работники железнодорожной сферы каждые 3 года получают путевки в лечебные санатории. При этом все финансовые расходы несет Национальный перевозчик.

По информации надзорного органа, сверка отчетов КТЖ и сведений курортных организации показала, что каждый третий нуждающийся в оздоровлении работник филиала КТЖ фактически не проходил лечение в санатории и не получал соответствующие процедуры.

"Например, гражданином А. предоставлены документы о том, что он в марте текущего года отдыхал в оздоровительном центре. Однако из ответа медучреждения установлено, что указанный человек не был у них. В целом, прокуратурой установлены 100 аналогичных фиктивных отчетов работников железнодорожной сферы Карагандинской области о получении услуг курортных организаций", – добавили в пресс-службе.

Сообщается, что по признакам мошенничества начато досудебное расследование, проведение которого поручено полиции на транспорте.

#мошенничество #деньги #КТЖ #фиктивные справки #оздоровление

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