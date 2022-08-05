Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Образование
Филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане

Филиалы еще двух российских вузов – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (в городе Алматы) и Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (в городе Атырау) – откроются в Казахстане осенью 2022 года. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы», «Физика элементарных частиц и космофизика», «Поиски и разведка нефти и газа», «Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений», «Транспорт нефти и газа».

На обучение по данным направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и преподаватели из России.

«Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволят шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен», – отмечает министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек.

Открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.

Напомним, что работа по открытию в стране 5 новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению Главы государства. В феврале 2022 года были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РК и Министерством науки и высшего образования РФ, а также Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских – в Казахстане.

 

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