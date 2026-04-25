Фильм «Авиатор» представили в рамках Фестиваля российского кино в Астане

Культура,Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Актриса Дарья Кукарских на встрече с казахстанскими зрителями рассказала об особенностях съемочного процесса

Фото: МКИ

В столице продолжается Фестиваль российского кино, проходящий в рамках Дней культуры России в Казахстане. Во второй день кинопрограммы зрителям представили художественный фильм «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Картина снята по одноименному роману Евгения Водолазкина. В центре сюжета – человек, который приходит в сознание в тайной лаборатории после того, как почти сто лет назад был заморожен советскими учеными. История, обращенная к темам памяти, времени и личной идентичности, стала одним из заметных показов фестивальной программы.

Фильм казахстанским зрителям представила актриса Дарья Кукарских. Она отметила значимость подобных культурных встреч для укрепления гуманитарных связей между Казахстаном и Россией.

После показа состоялась творческая встреча со зрителями, где артистка рассказала об особенностях съемочного процесса, художественных решениях и смыслах, заложенных в картину.

Напомним, Фестиваль российского кино в Казахстане продлится до 26 апреля. В рамках программы зрителям представлены фильмы различных жанров. Все показы проходят бесплатно.

#Россия #кино #фестиваль #МКИ #«Авиатор»

Возглавили мировой зачет
Визуальный голос общества
Победный настрой спортсменов
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Помогут цифровые технологии
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
В шаге от элиты
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Внедрять системы раннего оповещения
Проект по Каспию востребован
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
Когда яблони цветут
Лидерство в решении сложных вызовов
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
Ожидается строительство еще двух заводов
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
В гостях у Димаша Ахмедовича
Топливные муки земледельцев
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Укрепление координации и взаимодействия
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

На красную дорожку выйдет... ИИ
Российское кино в казахстанской столице
Визуальный голос общества
Возраст испытаний: как одна поездка меняет судьбу семьи

