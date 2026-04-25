Фильм «Авиатор» представили в рамках Фестиваля российского кино в Астане

Актриса Дарья Кукарских на встрече с казахстанскими зрителями рассказала об особенностях съемочного процесса

Фото: МКИ

В столице продолжается Фестиваль российского кино, проходящий в рамках Дней культуры России в Казахстане. Во второй день кинопрограммы зрителям представили художественный фильм «Авиатор» режиссера Егора Кончаловского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Картина снята по одноименному роману Евгения Водолазкина. В центре сюжета – человек, который приходит в сознание в тайной лаборатории после того, как почти сто лет назад был заморожен советскими учеными. История, обращенная к темам памяти, времени и личной идентичности, стала одним из заметных показов фестивальной программы.

Фильм казахстанским зрителям представила актриса Дарья Кукарских. Она отметила значимость подобных культурных встреч для укрепления гуманитарных связей между Казахстаном и Россией.

После показа состоялась творческая встреча со зрителями, где артистка рассказала об особенностях съемочного процесса, художественных решениях и смыслах, заложенных в картину.

Напомним, Фестиваль российского кино в Казахстане продлится до 26 апреля. В рамках программы зрителям представлены фильмы различных жанров. Все показы проходят бесплатно.