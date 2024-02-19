Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане

Культура, История
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Дана Аменова
Корреспондент

По личному заказу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был снят фильм об основателе Регистана в Самарканде, великом полководце, великолепном стратеге Жалантос Бахадуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ztb_qaz

Скриншот youtube.com/watch?v=4ozBwFrXwDk

По данным узбекских СМИ, историческая картина выйдет на экраны уже в марте.

По информации казахстанских источников, Жалантос Бахадур Сейткулулы (1576-1656) родился на юге современного Казахстана в родовых кочевьях казахского рода торткара. Он был батыром, эмиром Самарканда, родственником Айтеке би.

Жалантос Бахадур – величайшая личность в истории, но историки до сих пор спорят, кем он был – казахом, узбеком или кыргызом.

Напомним, 30 января президент Узбекистана возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, почтив память первого президента страны. 

#Узбекистан #фильм #полководец #Жалантос-бахадур

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