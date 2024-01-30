Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова

Узбекский президент возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на kun.uz

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Как сообщает издание, благодаря вниманию Шавката Мирзиёева была увековечена память первого президента Узбекистана, построен его мавзолей. Стало традицией отмечать его день рождения - 30 января.

— Чтить память великих сынов отечества - важная ценность нашего народа. Это нашло свое воплощение и в сегодняшнем поминальном мероприятии. Были прочитаны аяты Корана и произнесены дуа. Говорилось о заслугах Ислама Каримова в деле обеспечения интересов нашего народа, его человеческих качествах, — пишет онлайн-издание.

На церемонии, состоявшейся в Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова, присутствовали также депутаты парламента, представители администрации президента и правительства, деятели науки и культуры, городская общественность.

Цветы к подножию памятникам первому президенту также были возложены в городах Самарканде и Карши.