Фильм «Ұстаз» презентовали столичным педагогам

Образование, Кино, Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Фильм повествует о возвращении молодого специалиста в родное село в качестве учителя.

Фото: Минпросвещения

В столице прошла презентация фильма «Ұстаз» режиссера Ерлана Ошакбаева для педагогов, ветеранов и работников сферы образования столицы, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, фильм повествует о возвращении молодого специалиста в родное село в качестве учителя. В нем отражены важность роли педагога, стремление улучшить образовательный и воспитательный процесс, а также трудности и радости, с которыми он сталкивается на пути своей профессиональной деятельности.

На презентации министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что совместно с Минкультуры планируется трансляция фильма на главных телеканалах страны.

«Глава государства в своих выступлениях подчеркивал, что педагоги играют важную роль в нашем обществе. Эти слова были подкреплены конкретными шагами, направленными на поддержку педагогов и повышение качества образования. Одним из первых и важных шагов стало принятие в 2019 году Закона РК «О статусе педагога», который урегулировал вопросы, связанные с уменьшением нагрузки на педагогов, освобождением от излишних функций, а также установлением новых стимулов. Основная миссия этого фильма —показать, что педагог — это не просто профессия, а настоящее призвание, миссия. Надеюсь, что он послужит важным поводом для глубокого осмысления роли педагога в обществе и станет путеводителем для молодых учителей, помогая им осознать свою ответственность и вдохновляя на дальнейшее развитие в профессии», — подытожил министр.

 Автор идеи фильма «Ұстаз» — Бейсен Куранбек, сценарист — Гульмира Зербай.

Роли в фильме исполнили актеры Жетысуского областного драматического театра и поэтического театра Дворца школьников. Съемки фильма прошли в регионе при поддержке телеканала «Жетысу», в дальнейшем его покажут на главных телеканалах страны.

#Минпросвещения #фильм #презентация #педагоги #«Ұстаз»

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