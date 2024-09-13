Финал ЧМ по спортивному программированию впервые пройдет в Казахстане

С 15 по 20 сентября Астана станет местом проведения 48-го финала чемпионата мира по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые в Центральной Азии пройдут самые престижные студенческие соревнования по программированию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Из 70 000 участников, представляющих 111 стран и 3 000 университетов, на этапе отбора в финал вышли 142 команды таких престижных университетов мира, как Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж и другие.

Казахстан представят 5 команд ведущих технических вузов страны. 19 сентября финалисты поборются за призовые места в пятичасовом соревновании.

Напомним, ранее глава Федерации спортивного программирования в Казахстане Багдат Мусин рассказал в своем Telegram-канале, что ICPC - это одно из самых престижных и важных соревнований в мире спортивного программирования. Финалисты этого соревнования - настоящие профессионалы. Многие из них уже работают в крупнейших BigTech компаниях по всему миру.

ICPC способствует подготовке молодых специалистов в IT-сфере, что в будущем поможет развитию цифровой экономики в Казахстане и укреплению его позиций на мировой арене.