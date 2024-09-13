Финал ЧМ по спортивному программированию впервые пройдет в Казахстане

Цифровизация , Спорт
40
Дана Аменова
корреспондент

С 15 по 20 сентября Астана станет местом проведения 48-го финала чемпионата мира по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые в Центральной Азии пройдут самые престижные студенческие соревнования по программированию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Из 70 000 участников, представляющих 111 стран и 3 000 университетов, на этапе отбора в финал вышли 142 команды таких престижных университетов мира, как Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж и другие.

Казахстан представят 5 команд ведущих технических вузов страны. 19 сентября финалисты поборются за призовые места в пятичасовом соревновании.

Напомним, ранее глава Федерации спортивного программирования в Казахстане Багдат Мусин рассказал в своем Telegram-канале, что ICPC - это одно из самых престижных и важных соревнований в мире спортивного программирования. Финалисты этого соревнования - настоящие профессионалы. Многие из них уже работают в крупнейших BigTech компаниях по всему миру.

ICPC способствует подготовке молодых специалистов в IT-сфере, что в будущем поможет развитию цифровой экономики в Казахстане и укреплению его позиций на мировой арене.

#Спорт #чемпионат #финал #впервые #программирование

Популярное

Все
Сегодня, почти через 800 лет после смерти Шынгыз-хана, многих интересует, где родился этот человек, к какому этносу относится
И спящий носорог, и розовый фламинго
Как рождается мирный атом
В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место
Полет на стремительных крыльях к победе
Он первым показал русскому читателю душу казахского народа
Искусство плетения камчи выходит на новый уровень
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
Кузнечные инструменты должны работать
Заключенные Карлага выводили новые сорта сельхозкультур и породы скота
Село Запорожье Жаксынского района у акмолинцев на слуху
Большую часть репертуара дуэта «Сестры Разенковы» составляют песни на казахском языке
В районе Алтай открыли новые кабинеты для изучения государственного языка
Флагман развития общества
Решить все вопросы с ОСМС
Путешествие по Алматы
К дню рождения матери вся большая семья Садуакасовых приезжает в Каркаралинск
Успеть до полуночи
Новое прочтение «Лебединого озера»
Строить вместе гармоничное, справедливое, стабильное общество
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Слово ученого должно быть убедительным
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Взрастим своих Курчатовых!
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Казахстан укрепил позиции в глобальном индексе кибербезопас…
Мировые звезды спортивного программирования приедут в Астану
Полет на стремительных крыльях к победе
В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]