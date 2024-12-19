Финансовые нарушения в сфере водоотведения выявили госаудиторы

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Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата (ВАП) в сфере водоотведения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Госаудит выявил пласт недостатков в сфере водоотведения, включая несогласованность в действиях уполномоченных органов, пробелы в нормативной базе, отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных, низкий уровень автоматизации и цифровизации, слабую проработку инвестпроектов и т.д.

Невысокий уровень оплаты коммунальных услуг и низкие тарифы на местах создают риски недофинансирования инфраструктуры. При этом отсутствие единого подхода к сбору, обработке и обобщению информации приводит к расхождению данных по протяженности сетей, количеству канализационно-очистных станций (КОС), аварийным участкам и т.д.

«В 67 городах республики требуется новое строительство, модернизация и реконструкция КОС, а в 27 они отсутствуют вовсе. Отмечается дисбаланс в распределении средств между регионами. К примеру, наибольшие объемы финансирования направлены в Астану, Туркестанскую и Алматинскую области, несмотря на более высокую степень износа инженерных сетей в Карагандинской, Павлодарской областях и в Ұлытау», – говорится в пресс-релизе.

Экспертиза 27 сложных проектов водоотведения по РК осуществлена организациями, не имеющими соответствующих прав, что противоречит законодательству. По 15 проектам в Туркестанской, Карагандинской областях, Шымкенте и Астане нарушены сроки реализации, а по отдельным проектам не проводилась повторная экспертиза скорректированной проектной документации. В целом стоимость реализации 35 проектов водоотведения по результатам корректировки увеличилась на 70 млрд тенге – с 109 до 180 млрд тенге.

При этом несогласованность действий и низкий контроль приводят к простаиванию некоторых объектов. К примеру, проект реконструкции очистных сооружений в Приозерске Карагандинской области стоимостью 1,9 млрд тенге с 98% готовности простаивает с 2017 года. В Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях простаивают 6 введенных в эксплуатацию проектов очистных станций на сумму 5,6 млрд тенге из-за отсутствия канализационных сетей.

На заседании председатель ВАП подчеркнул, что без разработки единой информационной системы в сфере ЖКХ рассмотренные проблемы так и будут оставаться актуальными.

«Без оцифровки, без того, чтобы у вас была достоверная информация, вы не можете планировать расходы эффективно. Нужно видеть всю картину целиком: по стране, в разрезе регионов и по видам инфраструктуры. И наиболее критичные вопросы решать в первую очередь. Без качественного мониторинга вы, получается, действуете на пальцах: какой регион первым придет, с тем и работаете. Это неправильно и неэффективно», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к сотрудникам Минпромышленности.

Всего по результатам аудита установлены: финансовые нарушения на 18,7 млрд тенге; неэффективное планирование бюджетных средств и активов – 23,4 млрд тенге; их неэффективное использование – 26,7 млрд тенге.

Возможные потери и упущенная выгода составили 17,3 млрд тенге. Госаудиторы выявили 59 системных недостатков и 277 процедурных нарушений.