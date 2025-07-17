Финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в Шымкенте

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО  «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

«На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля «Tank 500», «BMW X5», жилой дом и коммерческая недвижимость - ресторан в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников. С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается», – говорится в информации.

Там же добавили, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, сотрудники Департамент АФМ по Алматы пресекли деятельность финпирамиды Matic Basket. Организаторы, рекламируя себя через социальные сети, видеохостинг YouТube, мессенджеры  WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать деньги в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.  

Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии. 

#АФМ #финпирамида #КазМунайГаз Инвест

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